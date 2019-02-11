Какой автомобиль стал лидером корпоративных продаж

Ценник на седан в базе с 90-сильным мотором, работающим в паре с пятискоростной МКП, начинается от 654 900 рублей.

Второе место досталось ведущей модели позапрошлого года LADA Largus с показателем в 11 500 авто. Волжский «каблучок» стал популярнее на 17%. Первую тройку замыкает KIA Rio, пришедшийся по вкусу 9800 корпоративным клиентам (+19%).

На четвертой и пятой позициях расположились Toyota Camry (8800 машин, +16%) и Hyundai Solaris (8500 единиц, −14%) соответственно. Кстати, последний получил статус самой популярной у юридических лиц легковушки в 2016 году.

Остальные пункты ТОП-10 прошлого года выглядят таким образом: по порядку следуют Skoda Octavia (7300 авто, +21%), Renault Logan (6700 штук, +4%), Skoda Rapid (6500 экземпляров, −14%), LADA Granta (5600 авто, −1%) и LADA 4x4 (5400 автомобилей, +5%), сообщает агентство «Автостат».

Остается добавить, что в прошедшем году различные компании и фирмы купили около 230 000 новеньких легковых авто, то есть каждая седьмая проданная машина, а это на 13% больше результатов годичной давности.