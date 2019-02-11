Что лучше: капитальный ремонт мотора или контрактный двигатель?

Итак, синдромы неутешительные: сизый дым из трубы, пропала мощность, на свечах образовывается нагар, расход топлива и масла «перешагнул» все мыслимые и немыслимые пределы. Вердикт мастера: движку хана. В подтверждение слов механика — низкая компрессия в цилиндрах и стук при работе «на холостую». Мотору пора на покой.

Решение будет предложено сразу: зачем марать руки и тратить лишние деньги, когда можно быстро и технично установить новый движок? Ну как, новый: подержанный, но в хорошем состоянии. Гарантия! Двигатель-то контрактный. Бумаги, печати-подписи — все имеется.

Причина такого пристрастия объясняется просто: это финансово привлекательная операция не только для «пострадавшего» — контрактный мотор обойдется дешевле переборки и, тем более, «капиталки» — но и для сервиса. Ведь при удачном раскладе машина будет занимать драгоценный подъемник не более двух-трех дней, а гений-механик для такой работы и вовсе не потребуется.

Именно отсутствие сильных мотористов стало первопричиной повального увлечения контрактными запчастями: хорошего спеца не сыскать днем с огнем, а за свою работу он попросит в разы больше «механа», томно жующего печенье на зарплате. Простая арифметика, она же — синица в руках. Просто бизнес.