Что лучше: капитальный ремонт мотора или контрактный двигатель?

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Сегодня почти на любом СТО вместо капитального ремонта двигателя или даже устранения износа некоторых элементов предлагают подобрать «контрактный» мотор. Доводы просты: быстрее, дешевле, гарантия. Выгода? Но на практике ситуация обстоит совсем иначе.
Эдуард Раскин

Итак, синдромы неутешительные: сизый дым из трубы, пропала мощность, на свечах образовывается нагар, расход топлива и масла «перешагнул» все мыслимые и немыслимые пределы. Вердикт мастера: движку хана. В подтверждение слов механика — низкая компрессия в цилиндрах и стук при работе «на холостую». Мотору пора на покой.

Решение будет предложено сразу: зачем марать руки и тратить лишние деньги, когда можно быстро и технично установить новый движок? Ну как, новый: подержанный, но в хорошем состоянии. Гарантия! Двигатель-то контрактный. Бумаги, печати-подписи — все имеется.

Причина такого пристрастия объясняется просто: это финансово привлекательная операция не только для «пострадавшего» — контрактный мотор обойдется дешевле переборки и, тем более, «капиталки» — но и для сервиса. Ведь при удачном раскладе машина будет занимать драгоценный подъемник не более двух-трех дней, а гений-механик для такой работы и вовсе не потребуется.

Именно отсутствие сильных мотористов стало первопричиной повального увлечения контрактными запчастями: хорошего спеца не сыскать днем с огнем, а за свою работу он попросит в разы больше «механа», томно жующего печенье на зарплате. Простая арифметика, она же — синица в руках. Просто бизнес.

Доводы «за», которые приведут пригорюнившемуся автовладельцу везде примерно одинаковы: контрактный мотор дешевле, есть в наличии, двигатель, по закону, теперь у нас безномерная запчасть, работа займет меньше времени. Из всего вышеперечисленного правдой является только последнее: переборка или, не дай Бог, капитальный ремонт двигателя занимает очень продолжительное время. Ведь уставший силовой агрегат нужно разобрать, дефектовать, подобрать и найти необходимые запчасти, произвести ремонт тех узлов, которые подлежат восстановлению, и только потом собрать.

Байка про «безномерную деталь» выйдет боком уже следующему владельцу: ничто так внимательно не осматривают гаишники на подержанном авто при прохождении процедуры регистрации, как мотор. Неторопливо, аккуратно и пунктуально сотрудники сверяют цифры, а любое несовпадение автоматом отправляет вас «в нокаут». То есть на экспертизу.

Впрочем, и этот довод останавливает немногих, мол, не моя беда. Зато история про «дешево» всегда имеет успех! Ничто так не увлекает отечественного автолюбителя, как возможность сэкономить. Про попа и дешевизну все уже забыли, зато, наверняка, помнят про сыр в мышеловке.

Действительно хороший контрактный мотор, с небольшим пробегом из страны высококачественного бензина будет стоить дорого. Не многим дешевле «капиталки», которая в итоге гарантирует вам самый лучший двигатель: свой по уже имеющимся документам и структурно абсолютно новый.

Тут стоит расставить все точки над «i»: разъяснить разницу между переборкой и капитальным ремонтом двигателя. Переборкой принято называть частичное вмешательство, когда меняют узлами изношенные детали: такие, как замена направляющих клапанов, маслосъемных колпачков и распредвала. Во время переборки шлифуют ГБЦ и меняют прокладки.

Если же мотор близко подобрался к полной выработке своего ресурса, то ему потребуется капитальный ремонт: двигатель полностью разберут, оценят степень разрушения каждого элемента, проверят блок и головку на наличие трещин и других следов эксплуатации, аккуратно замерят все зазоры. ГБЦ промоют и отшлифуют, при необходимости отреставрируют и заварят трещины, распредвал восстановят или заменят на новый, поменяют клапаны, установят новые гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки. Восстановят исконную работу криво-шатунного механизма — важнейшего элемента работы ДВС. Блок расточат для установки новых поршней и поршневых колец, поставят по необходимости гильзы, отремонтируют трещины, поменяют вкладыши.

Да, на выходе это будет совершено новый по своему состоянию и параметрам мотор, который еще нужно правильно собрать, и, что немаловажно, правильно в первый раз запустить, выполнив регулировку систем зажигания и подачи горючей смеси. Сделать нужно так много, что ни один профессионал не сможет сразу назвать точную стоимость такого ремонта.

Что переборка, что капитальный ремонт — дорогие операции, которые можно избежать или, что более вероятно, отсрочить. Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание, бережное обращение и постоянный контроль позволят даже хрупким высокофорсированным современным двигателям многие тысячи километров радовать своих владельцев.

Ну а если «снять с контроля», то даже легендарные моторы прошлого — «миллионики» — не смогут ничего противопоставить бешеному ритму большого города с его пробками и резкими стартами со светофоров, отсутствию должного прогрева и охлаждения, постоянной работе на высоких оборотах и резким остановкам. Железо тоже изнашивается. Но в умелых руках может делать это чрезвычайно медленно.

двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
11 февраля 2019
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