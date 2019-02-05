Mercedes отзывает автомобили из-за проблем с программным обеспечением

Фото: Mercedes-Benz
«Росстандарт» сообщил об очередном добровольном отзыве автомобилей Mercedes-Benz. Под сервисную кампанию попадает 7011 машин C-класса и кроссоверов GLC, проданных в период с 2017-го по 2018 год.
Светлана Ермолаева

Причиной акции стала некорректная работа программного обеспечения. Из-за цифрового брака на дисплей может неверно выводиться статус подушки безопасности переднего пассажира. Скорее всего, этот «баг» не связан непосредственно с работой самого «эйрбэга», но может привести к серьезным последствиям.

Так что с решением проблемы лучше не затягивать. А избавиться от нее можно простой перепрошивкой соответствующего блока управления.

На сайте Федерального агентства «Росстандарт» в открытом доступе есть список с VIN неисправных машин. Понять, какой конкретно автомобиль подпадает под отзыв не сложно. Достаточно сравнить идентификационный номер с рпаубликованным перечнем. А дальше — звонок ближайшему дилеру и запись на ремонт.

Кстати, российские представители бренда в ближайшее время сами оповестят владельцев авто с возможным браком письменно или по телефону.

Напомним, что последнюю отзывную акцию в России компания Mercedes-Benz инициировала буквально несколько дней назад. Тогда в автосервисы приглашались фургоны Sprinter из-за неисправности дверных замков.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, безопасность дорожного движения, премиальный сегмент, премиум-сегмент, vin-номер, автосервис, ремонт
6 февраля 2019
243