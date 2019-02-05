Mercedes отзывает автомобили из-за проблем с программным обеспечением

Причиной акции стала некорректная работа программного обеспечения. Из-за цифрового брака на дисплей может неверно выводиться статус подушки безопасности переднего пассажира. Скорее всего, этот «баг» не связан непосредственно с работой самого «эйрбэга», но может привести к серьезным последствиям.

Так что с решением проблемы лучше не затягивать. А избавиться от нее можно простой перепрошивкой соответствующего блока управления.

На сайте Федерального агентства «Росстандарт» в открытом доступе есть список с VIN неисправных машин. Понять, какой конкретно автомобиль подпадает под отзыв не сложно. Достаточно сравнить идентификационный номер с рпаубликованным перечнем. А дальше — звонок ближайшему дилеру и запись на ремонт.