Почему опасно оставлять свой номер телефона под лобовым стеклом автомобиля

Заподозрив неладное, автовладелец сразу же обратился в местное отделение полиции. Там ему сообщили, что его случай далеко не первый подобный — в районе активизировались мошенники, вымогающие у водителей средства таким нехитрым способом. Как оказалось позже, они выбирают именно тех автовладельцев, что оставляют под «лобовухой» свои номера. С ними легко связаться, и не нужно ждать, пока потерпевшие сами проявят инициативу.

Чтобы защититься от «парковочных» грабителей — как вы, наверное, уже догадались — лучше не оставлять свои контактные данные под стеклом. А что же тогда делать? Как бы банально это не звучало — постараться парковаться в тех местах, где вы никому не доставите неудобств. Да, в нынешних условиях это не просто. Но по практике, потратив чуть больше времени на поиск, всегда можно найти «удобную» стоянку.

К слову сказать, это далеко не единственная «автоподстава», которой сейчас активно пользуются мошшеники. О других актуальных «разводах» порядочных водителей можно прочитать здесь.