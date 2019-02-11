В России подскочили цены на все модели Hyundai

Меньше всего увеличил прайс Hyundai H1: за минивэн придется доплатить 8000 рублей — независимо от комплектации. Отныне его стоимость начинается от 1 129 000 рублей. На 9000 подорожал Solaris, и теперь его можно приобрести за 739 000 «деревянных».

Дополнительные 10 000 «целковых» накинули на цены сразу трех моделей: седанов Elantra и Sonata, а также самого популярного в России кроссовера Creta, разошедшегося в январе тиражом в 4187 экземпляров. «Четырехдверки» оценили в 1 029 000 и 1 344 000 рублей соответственно, а «паркетник» уедет от дилера минимум за 957 000 кровно заработанных.

Гораздо меньше повезло тем, кто нацелился на покупку Santa Fe и рестайлингового Tucson. Так, первый показал рост ценника на 50 000 рублей, а второй нескромно подорожал сразу на 55 000 — 65 000. За Hyundai Santa Fe нужно выложить от 2 099 000 «целковых», а Tucson станет вашим за 1 499 000.