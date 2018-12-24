В новом Hyundai Santa Fe рвутся подушки безопасности

Из-за неправильного крепления подушки безопасности Hyundai Santa Fe, она, раскрываясь, цепляется за один из болтов. Существует вероятность, что в результате этого может повредиться материал, из которого сделана надувающаяся часть подушки. Для того, чтобы решить проблему, необходимо нанести на крепеж слой защитного покрытия.

Представители Hyundai оповестят всех владельцев дефектных автомобилей письменно или позвонив по телефону и пригласят в автосервис.

Можно и самостоятельно узнать, попадает ли «кореец» под сервисную акцию. Для этого нужно заглянуть на сайт «Росстандарта», где в общем доступе лежит документ с перечнем VIN неисправных авто. Если один из идентификационных номеров из списка совпал с обозначением в ПТС конкретного автомобиля, надо позвонить ближайшему дилеру и записаться на ремонт. Все работы и материалы, связанные с дефектом, производитель предоставляет бесплатно.