Опубликованы первые шпионские фото нового Hyundai Creta

Судя по фотографиям, выложенным на сайте Autohome, новая Creta получит радикально перелицованную внешность. Несмотря на основательно закамуфлированный кузов тестового кроссовера, некоторые черты экстерьера все же проглядываются, и можно предположить, что модель унаследует корпоративные мотивы флагмана марки Hyundai Santa Fe.

Прежде всего, речь идет о передней части кроссовера, где легко различима характерная для старшего брата двухуровневая головная оптика. Кроме того, Creta получит новый обвес, радиаторную решетку и другие задние фонари.

По предварительной информации, интерьер модели также будет значительно перелицован. В салоне появятся новая мультимедийная система и улучшенные сидения. О технических характеристиках пока не сообщается. Продажи свежего Hyundai Creta на китайском рынке запланированы на август. Интересно, когда он появится у нас?