Опубликованы первые шпионские фото нового Hyundai Creta

Фото Autohome
В распоряжении одного из китайских автомобильных изданий появились первые изображения новой версии популярного бюджетного кроссовера. В объективы папарацци попал тщательно замаскированный прототип, который проходил испытания на дорогах общего пользования.
Иван Флягин

Судя по фотографиям, выложенным на сайте Autohome, новая Creta получит радикально перелицованную внешность. Несмотря на основательно закамуфлированный кузов тестового кроссовера, некоторые черты экстерьера все же проглядываются, и можно предположить, что модель унаследует корпоративные мотивы флагмана марки Hyundai Santa Fe.

Прежде всего, речь идет о передней части кроссовера, где легко различима характерная для старшего брата двухуровневая головная оптика. Кроме того, Creta получит новый обвес, радиаторную решетку и другие задние фонари.

По предварительной информации, интерьер модели также будет значительно перелицован. В салоне появятся новая мультимедийная система и улучшенные сидения. О технических характеристиках пока не сообщается. Продажи свежего Hyundai Creta на китайском рынке запланированы на август. Интересно, когда он появится у нас?

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24 января 2019
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