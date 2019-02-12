В России отзывают более 15 000 автомобилей Peugeot и Citroёn

Причиной этой отзывной акции назван дефект в ременном приводе мотора, в результате которого может «полететь» навесное оборудование. Для решения проблемы необходимо заменить динамический натяжной ролик.

Еще один отзыв инициирован из-за ненадежности крепления люка в крыше авто. В этом случае нужно полностью заменить конструкцию. С таким дефектом в дилерские сервисы приглашают 883 кроссовера Peugeot 4008 и 4007, реализованные с февраля 2008-го по декабрь 2009 года.

Так как с момента продаж бракованных «паркетников» прошло уже довольно много времени, и часть авто уже сменили владельцев, лучше самостоятельно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв. Для этого надо на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» найти списки с VIN неисправных машин. Если идентификационный номер из ПТС совпал с одним из перечня, стоит связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Все работы, связанные с этой проблемой, а также комплектующие производитель предоставляет бесплатно.