Новый Peugeot 2008 впервые замечен на тестах

К сожалению, тестовый автомобиль, «пойманный» в объективы камер, закамуфлирован очень тщательно — рассмотреть какие-либо детали достаточно сложно. Однако даже несмотря на декоративные накладки, уже можно сделать вывод, что следующий Peugeot 2008 обзаведется новой радиаторной решеткой и видоизмененной оптикой, позаимствованной у других моделей французской марки.

Судя по желтым наклейкам на лобовом и заднем стеклах, прототип оснащен электрической силовой установкой. При этом на своем месте «сидит» и крышка топливного бака, а значит перед нами, вероятнее всего, гибрид. Впрочем, учитывая, что экологические требования в Европе постоянно ужесточаются, стремление французов к расширению моторной гаммы за счет «зеленого» агрегата не выглядит удивительным.