Новый Peugeot 2008 впервые замечен на тестах

Компания Peugeot приступила к дорожным испытаниям кроссовера 2008 второго поколения, о чем свидетельствуют свежие фотографии, просочившиеся в СМИ. Предполагается, что французы представят новинку публике во второй половине нынешнего года.
К сожалению, тестовый автомобиль, «пойманный» в объективы камер, закамуфлирован очень тщательно — рассмотреть какие-либо детали достаточно сложно. Однако даже несмотря на декоративные накладки, уже можно сделать вывод, что следующий Peugeot 2008 обзаведется новой радиаторной решеткой и видоизмененной оптикой, позаимствованной у других моделей французской марки.
Судя по желтым наклейкам на лобовом и заднем стеклах, прототип оснащен электрической силовой установкой. При этом на своем месте «сидит» и крышка топливного бака, а значит перед нами, вероятнее всего, гибрид. Впрочем, учитывая, что экологические требования в Европе постоянно ужесточаются, стремление французов к расширению моторной гаммы за счет «зеленого» агрегата не выглядит удивительным.
По мнению наших зарубежных коллег из CarAdvice, помимо гибридной установки, в линейку двигателей нового Peugeot 2008 войдут трех- и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы. Ожидается появление и «чистого» электромобиля, правда, его французы, скорее всего, покажут чуть позже — в 2020 году.
Стоит отметить и тот факт, что в основу сменившего генерацию кроссовера легла новая модульная платформа CMP, разработанная инженерами Peugeot совместно со специалистами Dongfeng. Использование свежей «тележки» позволило французам снизить массу 2008 на несколько килограммов.
Говорить о сроках появления новинки в России слишком рано, ведь представители компании не называют пока даже дату премьеры автомобиля. Напомним, сегодня в нашей стране 2008 продается в единственной модификации с 1,2-литровым мотором мощностью 110 л. с. и шестиступенчатым «автоматом» по цене от 1 480 000 рублей.