Какие автомобили BMW пользуются особым спросом в России

Самым популярным стал седан BMW 5-й серии. Согласно исследованиям «Автостат Инфо», «четырехдверка» приглянулась 390 покупателям (+23%). В арсенале «пятерки» широкая гамма бензиновых и дизельных моторов мощностью от 184 до 400 л. с. Ценник на авто стартует от 2 980 000 рублей.

Второе место досталось BMW X3, разлетевшемуся тиражом в 374 экземпляра. Кстати, продажи не самого дешевого на нашем рынке кроссовера поднялись сразу на 141%. Первую тройку замыкает X5. «Паркетник», пришедшийся по вкусу и по карману 281 россиянину, потерял 37,8% прошлогодних «голосов».

На четвертую и пятую позиции попали BMW 3-й серии с продажами в 248 авто (+1,6%) и «Икс шестой» с результатом 221 проданных экземпляров (+24%).

Кстати, среди брендов Большой немецкой тройки, BMW в январе стал лидером. За ним следует Mercedes-Benz с продажами в 2524 автомобиля (+1%). Компания Audi оказалась в хвосте, реализовав всего 900 машин (+24%). Надо заметить, все три премиальных марки за отчетный период показали рост.