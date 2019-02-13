Баварцы представили «горячие» BMW X3 M и X4 M

Фото: BMW
Баварское «горячее» М-семейство пополнилось среднеразмерными кроссоверами: свое место в линейке нашли «заряженные» BMW X3 и X4 в версиях M и М Competition. «Паркетники» получили новый высокомощный бензиновый мотор.
Светлана Ермолаева

BMW X3 M и X4 M оснастили недавно разработанной трехлитровой «шестеркой» мощностью 480 л. с. с пиковым крутящим моментом в 600 Нм. А кроссоверы в варианте М Competition обзавелись форсированным до 510 «лошадей» двигателем — это самый производительный шестицилиндровый агрегат марки. Движку аккомпанирует восьмиступенчатый «автомат» и система полного привода M xDrive. Новинки легко отличить от «простых» собратьев по букве «М» на багажной двери и решетке радиатора.

Кроме того, «эмки» получили усовершенствованную тормозную систему и «хитрую» подвеску с тремя вариантами настроек. Так же кроссоверы могут похвастать особым аэродинамическим обвесом и доработанной выпускной системой. Динамичный облик машин дополняют оригинальные колесные диски диаметром 20 дюймов и черные элементы внешнего дизайна.

На фото: BMW X3 M

В салоне тоже найдутся детали, подчеркивающие принадлежность моделей к М-семейству: спортивный руль и сиденья с усиленной боковой защитой, по-другому оформленные «приборка» и рычаг коробки переключения передач.

В скором времени новинки пступят в продажу. А в августе потенциальным клиентам предложат опциональный пакет с карбоновым «оперением». Когда кроссоверы доедут до российских потребителей, и какие на них повесят ценники, пока не сообщается.

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13 февраля 2019
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