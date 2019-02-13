Баварцы представили «горячие» BMW X3 M и X4 M

BMW X3 M и X4 M оснастили недавно разработанной трехлитровой «шестеркой» мощностью 480 л. с. с пиковым крутящим моментом в 600 Нм. А кроссоверы в варианте М Competition обзавелись форсированным до 510 «лошадей» двигателем — это самый производительный шестицилиндровый агрегат марки. Движку аккомпанирует восьмиступенчатый «автомат» и система полного привода M xDrive. Новинки легко отличить от «простых» собратьев по букве «М» на багажной двери и решетке радиатора.

Кроме того, «эмки» получили усовершенствованную тормозную систему и «хитрую» подвеску с тремя вариантами настроек. Так же кроссоверы могут похвастать особым аэродинамическим обвесом и доработанной выпускной системой. Динамичный облик машин дополняют оригинальные колесные диски диаметром 20 дюймов и черные элементы внешнего дизайна.