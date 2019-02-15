Названы самые продаваемые автомобили в России

Лидирующую позицию, по данным АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), продолжает удерживать LADA Granta, чей «звездный» час настал после недавнего обновления. «Россиянка» разлетелась тиражом в 7630 экземпляров.

На сегодняшний день «Гранта» предложена в кузовах седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал с тремя вариантами моторов мощностью 87, 96 и 106 л. с. со стартовым ценником в 434 900 рублей.

Второе место досталось LADA Vesta: модель завершила первый месяц года с продажами в 7078 автомобилей. Покупатель может выбрать «четырехдверку» или «сарай». Кроме того, есть и кросс-версии и спорт-седан, а также модификации с битопливным мотором, работающим на природном газе и бензине. Приобрести «Весту» можно за 809 900 рублей.

Первую тройку замыкает KIA Rio, некогда самое популярное авто у наших соотечественников. «Кореец» приглянулся 6246 покупателям. Его прайс начинается от 694 900 «деревянных». В арсенале модели есть 1,4-литровый мотор мощностью 100 «лошадей» и движок объемом 1,6 л, развивающий до 123 сил.

На четвертой и пятой позициях прописались кроссовер Hyundai Creta с показателями в 4187 авто и Solaris, распроданный в количестве 3805 экземпляров.