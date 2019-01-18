Почему LADA Granta пользуется ажиотажным спросом

За последний месяц 2018 года в руки к покупателям ушло 12 546 LADA Granta. Модель сумела обогнать своего конкурента — «Весту» — почти на тысячу экземпляров (11 601 машина). Добавим, что третье место досталось KIA Rio, проданной в количестве 8 642 штук.

Что же обеспечило такое преимущество «Гранте»? Эксперты утверждают, что часть успеха кроется в крайне привлекательной цене. Немаловажную роль сыграло и то, что автомобиль получил новую внешность, созданную в одном ключе с довольно новыми для отечественного потребителя Vesta и XRAY. Кроме того, модель предложена в нескольких вариантах кузова — седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал — почти на любой вкус. Кстати, аналитики пророчат, что модель будет находится на вершине хит-парада и дальше.

Правда, по итогам года LADA Vesta с показателем в 108 364 авто все же остается лидером. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», второе место досталось «Гранте» (106 325 единиц), а третью строчку занял KIA Rio (100 148 машин).