Сколько иномарок катается по дорогам России

Наиболее распространенными машинами на российских просторах оказались авто японских брендов. Продукцией из Страны восходящего солнца владеют приблизительно 9,8 млн. наших соотечественников, то есть более 22% от всех иномарок.

Второе место с огромным отставанием заняла техника южнокорейских брендов: таких автомобилей зарегистрировано 4,9 млн. единиц (11% или каждая девятая иностранная машина). «Немцы» прописались на третей строчке. Их в отечественном автопарке насчитывается 4,5 млн. (10%).

На четвертой и пятой позициях — американские и французские авто в количестве 3,3 млн. (7,5%) и 2,3 млн. (5,3%) соответственно. За ними следуют чешские авто (1,9%) и китайские (1,4%). Остальные бренды в общей сложности занимают 1% всего парка.

Стоит отметить, что отечественные марки, по данным агентства «Автостат», по-прежнему занимают самую большую долю среди легковых автомобилей: 16,5 млн. машин, что соответствует 38%.