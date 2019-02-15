Сколько иномарок катается по дорогам России

Фото: images-free.net
Аналитики насчитали в российском автопарке 43,5 млн. легковых автомобилей, причем подавляющее большинство из них — иномарки. На их долю приходится 62% или 27 млн. машин. Легковушки из какой страны оказались самыми многочисленными на отечественных дорогах?
Светлана Ермолаева

Наиболее распространенными машинами на российских просторах оказались авто японских брендов. Продукцией из Страны восходящего солнца владеют приблизительно 9,8 млн. наших соотечественников, то есть более 22% от всех иномарок.

Второе место с огромным отставанием заняла техника южнокорейских брендов: таких автомобилей зарегистрировано 4,9 млн. единиц (11% или каждая девятая иностранная машина). «Немцы» прописались на третей строчке. Их в отечественном автопарке насчитывается 4,5 млн. (10%).

На четвертой и пятой позициях — американские и французские авто в количестве 3,3 млн. (7,5%) и 2,3 млн. (5,3%) соответственно. За ними следуют чешские авто (1,9%) и китайские (1,4%). Остальные бренды в общей сложности занимают 1% всего парка.

Стоит отметить, что отечественные марки, по данным агентства «Автостат», по-прежнему занимают самую большую долю среди легковых автомобилей: 16,5 млн. машин, что соответствует 38%.

авторынок, производители, производство, дорога
15 февраля 2019
276