На автомобили каких марок больше всего потратились россияне

В 2018 году на первое место выбилась компания KIA, сумевшая обогнать японцев из Toyota. Официальные дилеры корейской марки сумели продать автомобилей на 282 млрд. рублей. По сравнению с позапрошлым годом сумма выросла на 39%. Кстати, в рейтинге популярности KIA заняла второе место (227 584 машин, +25%).

На второй строчке прописался бренд Toyota, получившая от покупателей 267 млрд. и поднявшая планку на 23%. Тройку лидеров замыкает LADA с показателем в 213 млрд. «деревянных» (+26%). Зато по количеству АВТОВАЗ впереди всех: к покупателям уехали более 360 000 авто.

Четвертым и пятым пунктом идут Hyundai (203 млрд. рублей, +20%) и премиальный Mercedes-Benz (162 млрд. «целковых», +8%) соответственно. Далее в ТОП-10 следуют по порядку Volkswagen, BMW, Renault, Nissan и Skoda. Эти автостроители реализовали машин на сумму от 150 млрд. до 100 млрд. рублей. Остальные компании получили до 100 млрд., сообщает агентство «Автостат».

Стоит добавить, что такой подъем емкости российского рынка обусловлен не только хорошими продажами, но и постоянно растущими ценами на авто. Так, средневзвешенная цена новой легковушки в прошедшем году выросла на 7,5%.