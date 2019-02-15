5 трехлетних дизельных автомобилей дешевле 500 000 рублей

Renault Logan

В 2013 году на российский рынок вышел, ставший уже легендарным, французский седан Renault Logan второго поколения с дизельным мотором 1.5 dCi мощностью 84 л. с. Такая версия предлагалась только с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Если поискать, то на вторичном рынке можно найти подобные экземпляры трехлетнего возраста с пробегом от 120 000 километров стоимостью не выше 400 000 рублей. Расход топлива в смешанном цикле дизельного «француза» составляет 4,5 л горючего на 100 верст.