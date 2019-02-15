5 трехлетних дизельных автомобилей дешевле 500 000 рублей

Если у вас в кармане найдется полмиллиона, то на вторичном рынке вы можете рассчитывать на весьма крепкие экземпляры машин трехлетнего возраста. Поскольку популярность экономичных авто, работающих на тяжелом топливе, у нас постепенно растет, портал «АвтоВзгляд» отметил из них самые доступные.
В пятерке таких бюджетников оказалась разношерстная компания: два «праворульных» японских хетчбэка, пара французских седанов и один отечественный полноприводный внедорожник.
Каждого из них объединяет 2015-ый год выпуска, турбодизельные моторы, и приятно низкий расход топлива. Все варианты за исключением одного оснащены механической коробкой передач.
Renault Logan
В 2013 году на российский рынок вышел, ставший уже легендарным, французский седан Renault Logan второго поколения с дизельным мотором 1.5 dCi мощностью 84 л. с. Такая версия предлагалась только с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Если поискать, то на вторичном рынке можно найти подобные экземпляры трехлетнего возраста с пробегом от 120 000 километров стоимостью не выше 400 000 рублей. Расход топлива в смешанном цикле дизельного «француза» составляет 4,5 л горючего на 100 верст.
Немало шансов повстречать на «вторичке» и полноприводный внедорожник УАЗ Патриот 2015 года выпуска всего за 450 000 «деревянных». Речь идет о рестайлинговой версии первого поколения с 2,2-литровым дизельным мотором мощностью 113 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Минимальный пробег таких машин обычно составляет 80 000 — 100 000 километров. Что касается аппетита нашего «Уазика», то дизельный «Патриот» готов «кушать» в загородном цикле 9,5 л тяжелого топлива на сто верст.
Suzuki Swift
Японский хетчбэк Suzuki Swift 2015 года выпуска можно приобрести за сумму не дороже 500 000 рублей. Столь доступная цена обусловлена тем, что автомобиль прибыл к нам со своего родного японского рынка, а, следовательно, руль у него расположен с правой стороны.
Swift, заряженный 1,3-литровым турбодизелем мощностью 75 л. с. и пятиступенчатой «механикой», расходует всего 3,9 л топлива на 100 километров. Если верить объявлениям, то пробег такого варианта может даже не превышать 40 000 верст.
Дорестайлинговый седан Peugeot 408 2015 года выпуска доступен на вторичном рынке также за 500 000 рублей. «Француз» оснащен турбодизельным агрегатом 1.6 HDI мощностью 112 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Расход топлива таких версий Peugeot 408 в смешанном режиме составляет 5 л на 100 верст, а их рабочий стаж обычно не превышает 120 000 — 140 000 километров.
Mazda Demio
Еще один пятидверный хетчбэк 2015 года выпуска с правым расположением руля также прибыл к нам из далекой Японии. Речь идет о компактной модели Mazda Demio, известной на мировом рынке, как Mazda2. Обойдется такая машинка не дороже 550 000 рублей.
Хетч оснащен 1,5-литровым турбодизелем мощностью 105 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». У автомобиля рекордно низкий расход топлива в смешанном режиме — 3,8 л на сотню. При этом в объявлениях указан минимальный пробег таких экземпляров — от 7000 километров.