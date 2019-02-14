Сколько автомобилей зарегистрировано в России

Во владении россиян имеется 43,5 млн. легковушек — около 84% от общего числа транспортных средств. Стоит сказать, что с прошлого года этот сегмент подрос на 1,1 млн. авто. А вот автопарк легких коммерческих машин остался на том же уровне: таких авто у нас — 4,1 млн. (8%).

Зато количество большегрузов увеличилось на 100 000 и сейчас составляет 3,8 млн. единиц (7%). Стоит добавить, что парк пассажирских автобусов с прошлого года сохранил свою численность — 0,4 млн. или 1%, сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что в прошлом году, по данным АЕБ, наши соотечественники приобрели 1 800 591 новых легковых и коммерческих машин. Они-то и пополнили российский автопарк. Какое-то количество автомобилей было утилизировано.