Как гаишники штрафуют водителей за те или иные неисправности автомобиля

Отправляясь в путь, вы должны быть на сто процентов уверены, что ваша «ласточка» здорова и абсолютно безопасна для других участников движения. Иначе вас не только оштрафуют, а еще и посадят. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» напоминает, при каких неисправностях на машине запрещено ездить.
Черный список дефектов, который содержится в приложении к ПДД в виде «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства», должен знать каждый водитель.
Тормозная система
Первым пунктом в этом докуенте указаны неполадки тормозной системы. Речь идет о любом нарушении ее герметичности, а также о сбоях манометра пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.
Движение запрещено, если стояночной тормоз не гарантирует неподвижность авто с полной нагрузкой на уклоне до 16% включительно, а в снаряженном виде — на уклоне до 23%. За все это инспектор ГИБДД оштрафуют вас на 500 рублей и задержит автомобиль (пункт 12.5.2 КоАП).
Оптика
Вне закона у нас езда на машине, если у нее не работают в установленном режиме внешние световые приборы и световозвращатели, либо на них отсутствуют рассеиватели или они не соответствуют типу фары. Это касается передней оптики, поворотников и задних фонарей.
Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов должны отвечать требованиям конструкции транспортного средства. За это стражи порядка также задержат авто, но уже вместо штрафа вас ждет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
Рулевая система
Предусмотрены санкции и за управление авто, где люфт штурвала больше 10 градусов, а также если у него не зафиксировано положение рулевой колонки. Кроме того, противозаконно движение с неисправным усилителем рулевого управления, если таковой имеется в конструкции. Автомобиль в таком состоянии также задержат, и вам придется заплатить все те же 500 рублей.
Вас ждут аналогичные санкции, если ваша машина коптит, как паровоз, и содержание вредных веществ в ее отработавших газах, а также их дымность, превышают установленные ГОСТы. Поводом для срочного обращения в автосервис должна стать неисправность системы выпуска отработавших газов, а уровень внешнего шума не должен превышать допустимой величины.
Прочие неисправности
К тому же вы должны следить за исправностью звукового сигнала, стеклоочистителей, стеклоомывателей, ремней безопасности. Шины не должны иметь внешних повреждений (пробоев, порезов, разрывов), обнажающих корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. За все это предусмотрено задержание автомобиля и штраф в 500 рублей.