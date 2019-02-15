Как гаишники штрафуют водителей за те или иные неисправности автомобиля

Черный список дефектов, который содержится в приложении к ПДД в виде «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства», должен знать каждый водитель.

Тормозная система

Первым пунктом в этом докуенте указаны неполадки тормозной системы. Речь идет о любом нарушении ее герметичности, а также о сбоях манометра пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.

Движение запрещено, если стояночной тормоз не гарантирует неподвижность авто с полной нагрузкой на уклоне до 16% включительно, а в снаряженном виде — на уклоне до 23%. За все это инспектор ГИБДД оштрафуют вас на 500 рублей и задержит автомобиль (пункт 12.5.2 КоАП).