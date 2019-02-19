Обновленный лимузин Genesis G90 L начали продавать до премьеры

Именно там — в задней половине салона — расположились два отдельных кресла с регулировками в 18 направлениях и с функцией массажа. Кроме того, сиденья умеют сами донастраиваться до самого комфортного в том или ином случае положения: например, для чтения или просмотра видео.

Под капотом изменений никаких: для местного рынка авто оснащают по-прежнему пятилитровым V8 мощностью 425 л. с. У нас же движок выдает до 413 «лошадей». Он работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Родной ценник на посвежевшую роскошную «четырехдверку» стартует от 155,1 млн. вон. В рублях по актуальному курсу эта сумма равна 9,1 млн. Сейчас у нас Genesis G90 L в дорестайлинговом варианте оценивается в 6 385 000 «деревянных».