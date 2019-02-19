Обновленный лимузин Genesis G90 L начали продавать до премьеры

Самая роскошная модель суббренда Hyundai — длиннобазный Genesis G90 L — обновился и уже доступен для заказа на внутреннем рынке в Южной Корее. Причем официальная мировая премьера рестайлингового лимузина еще не состоялась: первый большой показ пройдет на Женевском мотор-шоу.
Удлиненный флагман после обновления получил те же изменения, что и модель стандартных габаритов: новая увеличенная радиаторная решетка в форме пятиугольника, два крупных передних воздухозаборника и переработанная оптика, в частности — передние фары, разделенные на две области светодиодными полосками дневных ходовых огней, а также «поворотники» на передних крыльях.
Кстати, по сравнению с обычным Genesis G90, лимузин длиннее на 29 см: 250 мм «забрала» расширенная средняя стойка, и еще 40 мм прибавилось к ширине задних дверей. По словам пресс-службы бренда, авто получило самую просторную заднюю часть в своем классе.
Именно там — в задней половине салона — расположились два отдельных кресла с регулировками в 18 направлениях и с функцией массажа. Кроме того, сиденья умеют сами донастраиваться до самого комфортного в том или ином случае положения: например, для чтения или просмотра видео.
Под капотом изменений никаких: для местного рынка авто оснащают по-прежнему пятилитровым V8 мощностью 425 л. с. У нас же движок выдает до 413 «лошадей». Он работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
Родной ценник на посвежевшую роскошную «четырехдверку» стартует от 155,1 млн. вон. В рублях по актуальному курсу эта сумма равна 9,1 млн. Сейчас у нас Genesis G90 L в дорестайлинговом варианте оценивается в 6 385 000 «деревянных».