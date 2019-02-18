Можно ли проверить работу мотора с помощью 10-рублевой монеты

В кругах автолюбителей бытует мнение, что оценить уровень вибраций мотора и состояние подушек двигателя можно с помощью мелких денег. Всецело полагаться на результаты подобного экспресс-теста «эксперты» по понятным причинам не рекомендуют. Однако, по их мнению, монетка может существенно сэкономить покупателю время и, конечно, кровно нажитые, которые придется отдать за полноценную диагностику в сервисе.

ДАНО

Итак, каков процесс? Необходимо взять монету номиналом 1, 2 или 10 рублей (пятак слишком крупный, не устоит) и установить ее ребром на ровную поверхность крышки незапущенного двигателя. Если она держится и не падает, то подушки мотора в полном порядке — агрегат расположен без «перекосов».

Далее поворачиваем ключ в замке зажигания в положение «старт». Считается, что порядком изношенный двигатель выдают серьезные вибрации, способные мгновенно положить монетку «на лопатки».