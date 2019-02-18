Можно ли проверить работу мотора с помощью 10-рублевой монеты

Самопровозглошенные эксперты в области подбора подержанных автомобилей утверждают, что для первичной диагностики двигателя покупателю вовсе не обязательно иметь при себе специальное оборудование — достаточно отыскать в кошельке рублевую монетку. Насколько это смелое заявление соответсвует реальности, портал «АвтоВзгляд» выяснил опытным путем.
В кругах автолюбителей бытует мнение, что оценить уровень вибраций мотора и состояние подушек двигателя можно с помощью мелких денег. Всецело полагаться на результаты подобного экспресс-теста «эксперты» по понятным причинам не рекомендуют. Однако, по их мнению, монетка может существенно сэкономить покупателю время и, конечно, кровно нажитые, которые придется отдать за полноценную диагностику в сервисе.
ДАНО
Итак, каков процесс? Необходимо взять монету номиналом 1, 2 или 10 рублей (пятак слишком крупный, не устоит) и установить ее ребром на ровную поверхность крышки незапущенного двигателя. Если она держится и не падает, то подушки мотора в полном порядке — агрегат расположен без «перекосов».
Далее поворачиваем ключ в замке зажигания в положение «старт». Считается, что порядком изношенный двигатель выдают серьезные вибрации, способные мгновенно положить монетку «на лопатки».
РЕШЕНИЕ
Портал «АвтоВзгляд», четко следуя этой инструкции, попробовал продиагностировать 2,4-литровый бензиновый двигатель совершенно нового и «здорового» Jeep Compass. И первая сложность, с которой мы столкнулись — монетка отказывается стоять ребром даже на «сонном» моторе. Такова конструктивная особенность крышки агрегата, расположенной под небольшим наклоном.
Кое-как «пристроив» монетку, мы таки запустили двигатель — она, само собой, тут же упала и вставать больше не захотела. И значит ли это, что мотор нашего свежего «Компасса» уже просится на пенсию? Сильно сомневаемся…
ОТВЕТ
Как видите, монетка — так себе советчик в вопросе подбора подержанного автомобиля. А потому лучше не тратить время на сомнительные эксперименты и сразу отправляться на СТО, если автомобиль действительно вам приглянулся.