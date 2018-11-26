Прощание с немецким премиумом: тест-драйв Genesis G70

За столь короткий промежуток времени корейцы умудрились создать премиальный бренд, с которым способны надавать по загривку японским Lexus, Acura и Infiniti. Впереди новая высота — «немцы»! Сколько отделяет Genesis от лучших мировых образцов, портал «АвтоВзгляд» выяснил на примере седана G70.
Huyndai и Kia научились созидать быстро: время и деньги на «изобретение велосипеда» не тратят, берут только лучшее и тут же, без заминки, грохочут из всех орудий. Не размениваются. Это, похоже, главное конкурентное преимущество марок из Страны утренней свежести.
Японцы когда-то назвали свой подход к автомобилестроению — «кайдзен» — постоянное совершенствование. Корейцам даже и придумывать ничего не надо — их постоянное движение вперед незаметить просто невозможно. Притом, движение на очень высокой скорости.
Азиатский C-класс или корейская «трешка» BMW
Маэстро Люк Донкервольке, который создавал образ Bentley и Lamborghini, сделал для корейского премиума настолько роскошный дизайн экстерьера, что даже баварская «трешка» рядом выглядит неказистой. Линии и формы действительно схожи, профиль нового Genesis бельгийцу явно навеяло с юга Германии, а вот фас — помесь из благородного разных континентов. В чертах «фасада» прослеживаются нотки Maserati, Infiniti, Audi и Bentley.
Дьявол, скрытый в мелочах, на стороне G70: качество проработки деталей и отдельно взятые элементы сногсшибательны. Он одинаково хорош как спереди — где острые, яркие элементы, решетка и фары говорят о высочайшем уровене корейского «замаха»; так и сзади — где элегантно и стильно подчеркнуты пропорции и формы. Одним словом, дизайн у седана Genesis G70 — что надо. Модель стала предвестником нового стиля всей линейки. После нее новый облик примерят и старшие братья G80 и G90.
«Мерседесовские» споры
Чтобы получить аналогичный по классу экстерьер, вновь привлекли к разработкам экспата — Божену Лалову, которая ранее «обставляла квадратные метры» Mercedes-Benz. Как только вы откроете водительскую дверь — сразу отметите сходство с моделями из Штутгарта. Причем не в плане дизайна, а с точки зрения эстетики и роскоши. Компоновка же и оформление у G70 — самобытные. Пусть даже и если материалы отделки, обилие прохладного алюминия и полный тактильный экстаз, мы с вами уже «где-то видели».
Настоящая строчка на центральной консоли, шитье «ромбом» и приятные ощущения, чего не коснись. Ну и, конечно же, световой символ в качестве проекции на асфальте — куда без него! Пора бы признаться: статическую презентацию седан проходит на твердую «пятерку».
Разве это «кореец»?
Клавиша бесключевого доступа пробуждает двигатель, и Genesis G70 получает в свою копилку еще несколько очков — уж больно приятный звук доносится в салон сквозь толстый слой шумоизоляции. В Россию привезли только два варианта движков: 197-сильный и 247-сильный «бензин». Оба — только с полным приводом и в связке с восьмиступенчатым «автоматом». Дерзко!
Заклейте «крылья» на руле и капоте — ни один человек не догадается, что он сидит за рулем корейской машины. Управление настроено блестяще — не даром же для излечения вечной корейской хвори пригласили самого Альберта Бирманна из BMW! Машина отлично чувствует себя на асфальте, уверенно держит дугу и подстегивает на подвиги даже в стандартном режиме настроек. В «Спорте» же G70 «дует щеки» и демонстрирует запал, не отражающийся на комфорте.
Разгон, работа полного привода, тормоза и реакция на руль — не подкопаешься. Так почему их так мало на дорогах, в чем же дело?
Да, это «кореец»!
Тест на первые километры идеального покрытия машина сдает уверенно, а вот на «погрешности полотна» реакция уже не столь убедительная. Как только появляются ямы и кочки, а также всеми любимые стыки на мостах и эстакадах, начинаются неприятные эмоции. До пробоев не доведешь, но те же «немцы» такие проблемы решают куда элегантнее.
Выдохнув после первого впечатления, начинаешь замечать и мелкие недоработки: нет доводчиков дверей, которые были бы уместны, подрулевое управление дворниками и светом выполнено по образу и подобию Kia Rio, а подвеска все же жестковата для преодоления ухабов российских направлений. К тому же, не всем понравится раздражающая своей синевой подсветка приборов.
По форм-факторам, Genesis G70 — отличный автомобиль, который, как уже было сказано, может подвинуть с нагретых мест многих завсегдатаев класса. Однако на деле ему немного не хватает породы: те, кто ездил на Mercedes-Benz и BMW, чувствуют этот момент на кончиках пальцев и вряд ли понесут свои сбережения в корейский автосалон. Более того: в России имидж бренда силен так же, как и ментальность нашего брата, а значит и конкурировать с «немцами» за живого, реального покупателя «Дженезису» будет сложно вдвойне.
Быть может, поможет лояльная цена? Базовый Genesis G70, где есть исчерпывающий набор премиальных опций, обойдется в 1 999 000 рублей. Ну а самая дорогая комплектация Supreme c топовым 247-сильным мотором и всеми радостями бытия затребует без малого 3 000 000 рублей.
Да, Genesis G70 — очень крутой и чрезвычайно далекий от изделий родственной марки Hyundai, но он все еще «кореец», и до флагманской премиальной двойки пока слегка не дотягивает. Впрочем, вопрос времени. Ясно одно: когда дотянется — увеличится и цена.