Прощание с немецким премиумом: тест-драйв Genesis G70

Huyndai и Kia научились созидать быстро: время и деньги на «изобретение велосипеда» не тратят, берут только лучшее и тут же, без заминки, грохочут из всех орудий. Не размениваются. Это, похоже, главное конкурентное преимущество марок из Страны утренней свежести.

Японцы когда-то назвали свой подход к автомобилестроению — «кайдзен» — постоянное совершенствование. Корейцам даже и придумывать ничего не надо — их постоянное движение вперед незаметить просто невозможно. Притом, движение на очень высокой скорости.

Азиатский C-класс или корейская «трешка» BMW

Маэстро Люк Донкервольке, который создавал образ Bentley и Lamborghini, сделал для корейского премиума настолько роскошный дизайн экстерьера, что даже баварская «трешка» рядом выглядит неказистой. Линии и формы действительно схожи, профиль нового Genesis бельгийцу явно навеяло с юга Германии, а вот фас — помесь из благородного разных континентов. В чертах «фасада» прослеживаются нотки Maserati, Infiniti, Audi и Bentley.