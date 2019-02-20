Какие китайские автомобили в России покупают нарасхват

Фото: Lifan
Не секрет, что китайский автопром набирает в России популярность в основном за счет конкурентоспособных ценников, хотя порой автомобили из Поднебесной отличаются весьма посредственным качеством. Какие же модели пользуются наибольшей популярностью у отечественных потребителей?
Светлана Ермолаева

Всего в прошлом году на российском рынке было продано более 35 000 машин китайских брендов. Это не так уж и много по сравнению с общим числом проданных легковушек и легких коммерческих машин, перевалившим через 1,8 млн. единиц. Но при этом динамика сбыта «китайцев» показала положительный результат в 11% по сравнению с объемами 2017 года.

Итак, на вершине рейтинга разместился Lifan X60. Кроссовер разлетелся тиражом в 4096 авто, снизив показатели сразу на 44%.

Автомобиль представлен у нас в восьми комплектациях. Под капотом переднеприводного «паркетника» прячется 1,8-литровый мотор мощностью 128 л. с., работающий либо с пятиступенчатой «механикой», либо с вариатором. Ценник лидера стартует от 739 900 рублей.

Вторая строчка досталась еще одному представителю этой же марки — Lifan Myway, распроданному в количестве 3230 экземпляров. Продажи этого кроссовера взлетели в 4,5 раза. А закрывает первую тройку Chery Tiggo 3, приглянувшийся 3076 покупателям (+16%).

На четвертой позиции с небольшим отставанием прописался еще один «паркетник» Zotye T600 (3015 машин, рост в 2,9 раза). За ним следует Lifan X50 (2780 автомобилей, −42%).

На оставшихся строчках, по данным агентства «Автостат», в ТОП-10 расположились по порядку следующие авто: Geely Atlas (2739 единиц), запущенный на рынок лишь весной прошлого года, седан Lifan Solano II (2600 экземпляров, −33%), Haval H6 (2301 автомобиль, +60%), Lifan X70 (2227 штук) и Chery Tiggo 5 (1686 машин, +11%).

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20 февраля 2019
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