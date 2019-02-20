Какие китайские автомобили в России покупают нарасхват

Всего в прошлом году на российском рынке было продано более 35 000 машин китайских брендов. Это не так уж и много по сравнению с общим числом проданных легковушек и легких коммерческих машин, перевалившим через 1,8 млн. единиц. Но при этом динамика сбыта «китайцев» показала положительный результат в 11% по сравнению с объемами 2017 года.

Итак, на вершине рейтинга разместился Lifan X60. Кроссовер разлетелся тиражом в 4096 авто, снизив показатели сразу на 44%.

Автомобиль представлен у нас в восьми комплектациях. Под капотом переднеприводного «паркетника» прячется 1,8-литровый мотор мощностью 128 л. с., работающий либо с пятиступенчатой «механикой», либо с вариатором. Ценник лидера стартует от 739 900 рублей.