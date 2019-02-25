Имеет ли право сотрудник ГИБДД проверять документы у водителя в припаркованном авто

Однако это вовсе не значит, что перед носом «любопытного» гаишника нужно, посмеиваясь, закрывать окно. Он — как обычный полицейский — имеет полное право ознакомиться с другими документами: в частности, с вашим гражданским паспортом и свидетельством о регистрации транспортного средства. Может быть вы отдыхаете в угнанной машине или являетесь нелегалом.

Вообще эта ситуация сродни той, когда вы решили расслабиться в своем автомобилей в компании спиртных напитков. По идее, если двигатель машины не запущен, лишить вас «прав» за вождение подшофе сотрудник ГИБДД, которому остро на хватает «палочек» за «пьянку», не может. Главное, повторимся, чтобы мотор не работал.

Если, несмотря на законы, вас пытаются нагло «развести», не отказывайтесь от процедуры медосвительствования, но в протоколе сделайте пометку — напишите, что в момент появления гаишника автомобиль был не просто припаркован, а еще и заглушен. Подобные дела редко завершаются в суде в пользу автовладельцев. Однако призрачные шансы, что Фемида таки встанет на сторону честного водителя, все же есть.