Имеет ли право сотрудник ГИБДД проверять документы у водителя в припаркованном авто

Фото: АвтоВзгляд
Допустим, вы заехали на парковку, заглушили двигатель и достали электронную книгу, дабы скоротать время в ожидании своей подруги. Тут к вам подошел сотрудник ГИБДД и потребовал предъявить «права», страховой полис и свидетельство о регистрации машины. Какие документы вы обязаны показать в таком случае правоохранителю и обязаны ли вообще, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Для начала обратимся к п. 1.2 Правил дорожного движения, в котором говорится, что «водитель — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению». Следовательно, гражданин, расположившийся за рулем заглушенного авто, не является водителем, он ведь ничем не управляет, а просто сидит.

Должен ли автомобилист в припаркованном авто предъявлять сотруднику ГИБДД свои «права»? Здесь все зависит от ситуации. Если вы, заезжая на парковку, нарушили ПДД, тем самым привлекая внимание служивого, показать водительское удостоверение придется — оно потребуется гаишнику для составления протокола. А коль никаких «оплошностей» допущено не было, и инспектор интересуется розовой карточкой так, чисто «из интереса», то можно за ней и не тянуться.

Фото: Московский Комсомолец

Однако это вовсе не значит, что перед носом «любопытного» гаишника нужно, посмеиваясь, закрывать окно. Он — как обычный полицейский — имеет полное право ознакомиться с другими документами: в частности, с вашим гражданским паспортом и свидетельством о регистрации транспортного средства. Может быть вы отдыхаете в угнанной машине или являетесь нелегалом.

Вообще эта ситуация сродни той, когда вы решили расслабиться в своем автомобилей в компании спиртных напитков. По идее, если двигатель машины не запущен, лишить вас «прав» за вождение подшофе сотрудник ГИБДД, которому остро на хватает «палочек» за «пьянку», не может. Главное, повторимся, чтобы мотор не работал.

Если, несмотря на законы, вас пытаются нагло «развести», не отказывайтесь от процедуры медосвительствования, но в протоколе сделайте пометку — напишите, что в момент появления гаишника автомобиль был не просто припаркован, а еще и заглушен. Подобные дела редко завершаются в суде в пользу автовладельцев. Однако призрачные шансы, что Фемида таки встанет на сторону честного водителя, все же есть.

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25 февраля 2019
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