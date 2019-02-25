Имеет ли право сотрудник ГИБДД проверять документы у водителя в припаркованном авто

Для начала обратимся к п. 1.2 Правил дорожного движения, в котором говорится, что «водитель — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению». Следовательно, гражданин, расположившийся за рулем заглушенного авто, не является водителем, он ведь ничем не управляет, а просто сидит.
Должен ли автомобилист в припаркованном авто предъявлять сотруднику ГИБДД свои «права»? Здесь все зависит от ситуации. Если вы, заезжая на парковку, нарушили ПДД, тем самым привлекая внимание служивого, показать водительское удостоверение придется — оно потребуется гаишнику для составления протокола. А коль никаких «оплошностей» допущено не было, и инспектор интересуется розовой карточкой так, чисто «из интереса», то можно за ней и не тянуться.