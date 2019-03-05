Suzuki отложила старт российских продаж нового Jimny

Сменивший поколение Suzuki Jimny сохранил раму лестничного типа, неразрезные мосты спереди и сзади, жестко подключаемый полный привод, «раздатку» и «понижайку». При этом он обзавелся и множеством новых «полезностей», таких как продвинутый мультимедийный комплекс с поддержкой смартфонов, климат-контроль, система автоматического торможения и даже мониторинг рядности движения.

Еще одно новшество — 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 102 л. с. и максимальным крутящим моментом 130 Нм. Пару новому двигателю составят уже знакомые нам пятиступенчатая «механика» и четырехдиапазонный «автомат» — на выбор покупателя. К слову сказать, у себя на родине «Джимни» продается с 660-кубовым моторчиком, генерирующим всего 64 силы.

О комплектациях Suzuki Jimny, ориентированного на российский рынок, никаких подробностей по-прежнему нет. Известны лишь примерные сроки начала продаж автомобиля — второе полугодие 2019. Их озвучил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта, выступая на пресс-конференции, посвященной запуску обновленного кроссовера Vitara. Почему запуск новинки отложили — увы, неизвестно.