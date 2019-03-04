Почему опасно выкручивать руль до самого упора

Даже несмотря на то, что конструкция гидравлического усилителя гораздо проще и дешевле в производстве, эта некогда «прорывная» технология неспешно уходит в прошлое — в шоу-румах дилеров все чаще встречаются легковушки с электроусилителем. Но сколько времени еще пройдет до того момента, когда последняя машина с гидравликой отправится на свалку?

Дабы гидроусилитель служил верой и правдой как можно дольше, необходимо следовать нескольким несложным рекомендациям. В частности, время от времени проверять уровень масла в бачке, а также следить за герметичностью системы и натяжением ремня привода. А что же с удерживанием руля в крайнем положении, спросите вы? Здесь все не так однозначно.