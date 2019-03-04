Почему опасно выкручивать руль до самого упора

Многие водители наслышаны о том, что выкручивать до упора рулевое колесо на автомобилях с гидроусилителем крайне нежелательно, поскольку это чревато утечками масла и повреждениями напорного шланга. Насколько это утверждение верно, и кому действительно стоит аккуратнее обращаться с «баранкой», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Даже несмотря на то, что конструкция гидравлического усилителя гораздо проще и дешевле в производстве, эта некогда «прорывная» технология неспешно уходит в прошлое — в шоу-румах дилеров все чаще встречаются легковушки с электроусилителем. Но сколько времени еще пройдет до того момента, когда последняя машина с гидравликой отправится на свалку?
Дабы гидроусилитель служил верой и правдой как можно дольше, необходимо следовать нескольким несложным рекомендациям. В частности, время от времени проверять уровень масла в бачке, а также следить за герметичностью системы и натяжением ремня привода. А что же с удерживанием руля в крайнем положении, спросите вы? Здесь все не так однозначно.
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический тренер компании «Русский АвтоМотоКлуб» Радик Сабиров, с утверждением, что выкручивание «баранки» до упора весьма опасно, можно согласиться лишь с важной оговоркой. Удерживание руля в крайнем положении действительно не сулит ничего хорошего гидроусилителю, но касается это исключительно «подуставших» автомобилей.
Ни для кого не секрет, что резинотехнические изделия со временем теряют свои эксплутационные свойства — шланги и уплотнители гидроусилителя, увы, не исключение. С годами им все труднее справляться с высоким давлением, создаваемым внутри системы, когда рулевое колесо находится в крайнем положении. Отсюда и возможные проблемы — ничего хитрого.
Кстати, если «страшилку» про выкручивание руля вы впервые услышали от человека, продавшего вам подержанный автомобиль, то имеет смысл тщательно проверить гидроусилитель. Не исключено, что своим «дружеским советом» он лишь пытался замаскировать уже существующие проблемы.