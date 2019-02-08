5 признаков скорой «смерти» коробки передач

Вы переводите селектор «автомата» в режим D, отпускаете педаль тормоза, а автомобиль стоит на месте, словно коробка в «нейтрали»? Быть может, причина кроется, опять же, в жидкости AFT, нуждающейся в замене или доливе. Но нельзя исключать тот вариант, что всему виной «подуставшие» фрикционы или гидротрансформатор. Немедленно в сервис!

Не стоит откладывать визит на СТО и после того, как заметите, что селектор КП начал переводится из режима в режим с большим трудом — вероятнее всего, «полетела» кулиса. В один ужасный день вы просто не сможете «воткнуть» передачу: придется потратиться не только на дорогостоящий ремонт, но и на эвакуатор.

Также многие водители бездействуют при появлении на приборной панели индикатора O/D off при активированном режиме «овердрайв». «Ну и что, он же желтый, предупреждающий», — думают автомобилисты, продолжая «насиловать» машину, нуждающуюся в ремонте. Важно помнить, что этот значок может «вспылывать» не только вследствие несереьезных проблем (к примеру, повреждения тросика спидометра), но и из-за нетушочных дефектов трансмиссии.