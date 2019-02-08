5 признаков скорой «смерти» коробки передач

Фото: automobiles.honda.com
Многие автомобилисты не понаслышке знают о том, что ремонт автоматической коробки передач — процесс весьма сложный и разорительный. Особенно, если водитель обнаруживает «болезнь» на поздней стадии, когда мелкой починкой уже не обойтись. Как понять, что трансмиссия вот-вот «даст дуба» и нужно немедленно ехать в сервис, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Имеет смысл срочно записаться на диагностику авто, если вы заметили подозрительные пинки при переключении режимов АКП. Не исключено, что таким образом трансмиссия всего-навсего требует замену масла или обновление «мозгов». Однако зачастую причиной толчков является отнюдь не это, а проблема с гидроблоком или гидротрансформатором, ремонт которых влетает в копеечку.

Те автомобилисты, что не считают важным «прислушиваться» к своей машине, как правило, не уделяют должного внимания и такому явлению, как некорректный выбор передачи автоматической трансмиссией относительно оборотов двигателя. Чаще всего так происходит вследствие сбоя в электронном блоке управления КП. И с решением этой проблемы тоже лучше не затягивать.

Фото: platinumautotech.com

Вы переводите селектор «автомата» в режим D, отпускаете педаль тормоза, а автомобиль стоит на месте, словно коробка в «нейтрали»? Быть может, причина кроется, опять же, в жидкости AFT, нуждающейся в замене или доливе. Но нельзя исключать тот вариант, что всему виной «подуставшие» фрикционы или гидротрансформатор. Немедленно в сервис!

Не стоит откладывать визит на СТО и после того, как заметите, что селектор КП начал переводится из режима в режим с большим трудом — вероятнее всего, «полетела» кулиса. В один ужасный день вы просто не сможете «воткнуть» передачу: придется потратиться не только на дорогостоящий ремонт, но и на эвакуатор.

Также многие водители бездействуют при появлении на приборной панели индикатора O/D off при активированном режиме «овердрайв». «Ну и что, он же желтый, предупреждающий», — думают автомобилисты, продолжая «насиловать» машину, нуждающуюся в ремонте. Важно помнить, что этот значок может «вспылывать» не только вследствие несереьезных проблем (к примеру, повреждения тросика спидометра), но и из-за нетушочных дефектов трансмиссии.

производители, автосервис, ремонт
8 февраля 2019
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