5 признаков скорой «смерти» коробки передач

Имеет смысл срочно записаться на диагностику авто, если вы заметили подозрительные пинки при переключении режимов АКП. Не исключено, что таким образом трансмиссия всего-навсего требует замену масла или обновление «мозгов». Однако зачастую причиной толчков является отнюдь не это, а проблема с гидроблоком или гидротрансформатором, ремонт которых влетает в копеечку.
Те автомобилисты, что не считают важным «прислушиваться» к своей машине, как правило, не уделяют должного внимания и такому явлению, как некорректный выбор передачи автоматической трансмиссией относительно оборотов двигателя. Чаще всего так происходит вследствие сбоя в электронном блоке управления КП. И с решением этой проблемы тоже лучше не затягивать.