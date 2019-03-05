В России нашли дефекты сразу у семи моделей Volvo

После проверок специалисты бренда обнаружили возможный дефект в 3153 компактных «паркетниках» Volvo XC60, проданных в течение прошлого и текущего годов. У этих автомобилей в холодную погоду может примерзать механизм электропривода открытия пятой двери.

Если в этом случае открыть багажник, то сервопривод попросту сломается, и отлетают крепления. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, часть конструкции может отскочить и даже травмировать стоящего рядом человека. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить сервопривод на модернизированную деталь.

Второй причиной отзыва 2393 автомобилей всех семи моделей Volvo, реализованных в 2016 году, стал дефект одного из топливных шлангов в составе мотора. Из-за некачественного материала он трескается и пропускает горючее. В этом случае не откладывая стоит в условиях сервиса заменить бракованную деталь.

Чтобы понять, какой конкретно автомобиль попадает под акцию, достаточно найти на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» список VIN бракованных и сравнить с номером из СТС. При совпадении необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт.

Стоит напомнить, что около месяца назад компания Volvo уже отзывала около 2000 авто из-за изъяна в модуле связи.