Сколько автомобилей стоят на учете в Москве и Санкт-Петербурге

Традиционно больше всего автомобилей зарегистрировано в Белокаменной: 3,7 млн. машин. На второй строчке расположилась Московская область, где насчитывается 2,7 млн. авто. На улицах Северной Пальмиры зафиксировано 1,7 млн. единиц транспортных средств, а в Ленинградской области — 0,5 млн., сообщает агентство «Автостат».

Стоит добавить, что в России насчитывается более 43,5 млн. легковых машин, но в общем региональном рейтинге Питер не вошел в первую тройку крупнейших автопарков, разместившись только на четвертом месте, а третий пункт занял Краснодарский край (1,85 млн. автомобилей).

ТОП-5 замыкает Ростовская область (1,32 млн. машин). Далее по порядку следуют Свердловская область и Екатеринбург (1,31 млн. авто), Татарстан (1,25 млн. единиц), Республика Башкортостан (1,23 млн. штук), Челябинск и область (1,1 млн. экземпляров), а также Самарский регион (1,04 млн. автомобилей).

Ленинградская область, к слову сказать, не вошла даже в первую двадцатку. К примеру, в Кемеровской (671 500 машин), Волгоградской (709 200 авто) и Иркутской (734 200 единиц) областях автомобилей зарегистрировано больше.