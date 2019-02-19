Названы самые популярные марки в российском автопарке

Неоспоримым и недосягаемым лидером продолжает оставаться волжская LADA. Таких машин зарегистрировано в нашей стране 14 млн. экземпляров или 32% от общего числа авто. Стоит напомнить, что на данный момент продуктовая линейка бренда представлена пятью моделями: Vesta, XRAY, Granta, Largus и внедорожником 4x4, плюс на основе последних трех АВТОВАЗ строит различную спецтехнику.

Второе место занимает Toyota: на этих «японцах» гоняет 3,8 млн. россиян, а первую тройку замыкает Nissan в количестве 2,07 млн. автомобилей. На четвертой и пятой строчках прописались два южнокорейский автостроителя: Hyundai (2,05 млн. машин) и KIA (1,9 млн. авто) соответственно.

С шестого по десятое место в рейтинге автомобильных марок разместились по порядку следующие производители: Renault (1,8 млн. штук), Chevrolet (1,66 млн. автомобилей), Volkswagen (1,61 млн. единиц), Ford (1,39 млн. экземпляров) и Mitsubishi (1,17 млн. штук), сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что недавно специалисты опубликовали результаты подсчетов иномарок в России. Выяснилось, что «иностранцев» у нас 62% от всех легковых авто, а из них больше всего японских машин — 9,8 млн. (22%).