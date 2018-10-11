Сборку автомобилей Aurus из проекта «Кортеж» могут наладить в Татарстане

Решение о выборе места сборки не итоговое, власти рассматривают и другие варианты и кончательно определиться в этом вопросе должны до конца года.

Стоит сказать, что выпуском лимузинов Aurus будут заниматься специалисты ФГУП «НАМИ» и компания Sollers. На сегодняшний день уже организовано совместное предприятие ООО «Аурус», в котором доля НАМИ составляет 75%, а 24% принадлежат «Соллерсу».

Напомним, что бренд Aurus — результат многолетней работы ФГУП «НАМИ» над проектом «Кортеж», который еще называют «Единая модульная платформа». Первоначально разработчикам ставилась задача создать автомобиль для первых лиц государства: правительство инвестировало в эту программу 12,4 млрд. рублей.

Премьера Aurus прошла в конце августа на автосалоне в Москве. На данный момент бренд представлен одной моделью Senat в двух вариантах исполнения: седан и лимузин. Кроме того, в планах выпуск кроссовера под именем «Комендант» и минивэна «Арсенал» на основе той же платформы.