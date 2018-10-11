Сборку автомобилей Aurus из проекта «Кортеж» могут наладить в Татарстане

Фото: Aurus
Минпромторг России до конца года планирует решить вопрос, на какой же производственной площадке будут собирать представительские Aurus из проекта «Кортеж». Одним из предложенных вариантов стала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. Об этом сообщил глава Министерства Денис Мантуров.
Светлана Ермолаева

Решение о выборе места сборки не итоговое, власти рассматривают и другие варианты и кончательно определиться в этом вопросе должны до конца года.

Стоит сказать, что выпуском лимузинов Aurus будут заниматься специалисты ФГУП «НАМИ» и компания Sollers. На сегодняшний день уже организовано совместное предприятие ООО «Аурус», в котором доля НАМИ составляет 75%, а 24% принадлежат «Соллерсу».

Напомним, что бренд Aurus — результат многолетней работы ФГУП «НАМИ» над проектом «Кортеж», который еще называют «Единая модульная платформа». Первоначально разработчикам ставилась задача создать автомобиль для первых лиц государства: правительство инвестировало в эту программу 12,4 млрд. рублей.

Премьера Aurus прошла в конце августа на автосалоне в Москве. На данный момент бренд представлен одной моделью Senat в двух вариантах исполнения: седан и лимузин. Кроме того, в планах выпуск кроссовера под именем «Комендант» и минивэна «Арсенал» на основе той же платформы.

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11 октября 2018
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