Российские автопродажи падают вслед за мировыми

По прогнозам, основанном на результатах января-февраля, в текущем году объемы продаж легкового транспорта в мире составят 89,3 млн. единиц. Об этом сообщает зарубежное аналитическое агентство LMC Automotive.

Самый крупный рынок — Китай, несмотря на нестабильность, продолжает сохранять лидирующую позицию. За прошедший месяц там отдали в руки покупателям 1 457 601 автомобиль с отрицательной динамикой в 14,2%.

Следующие за Поднебесной в мировой рейтинге — США, где продажи тоже просели, но не сильно (1 263 240 экземпляров, −2,8%). Еще одним рынком с продажами, перевалившими за миллион, стала Западная Европа, где объемы сбыта также не дотягивают до прошлогодних (1 172 326 автомобилей, −1,3%).

В минусе и страны Восточной Европы (289 509 машин, −7,6%), Канада (123 342 единицы, −1,5%) и Корея (117 618 легковушек, −4,6%). Стоит напомнить, что и российский авторынок в феврале впервые за 22 месяца показал отрицательные процентные значения (128 406 авто, −3,6%). Гораздо лучше себя чувствуют рынки Аргентины и Бразилии (общие продажи: 228 238 машин, +4,4%), а также Японии (473 675 единиц, +1,2%).