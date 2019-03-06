Российский автомобильный рынок начал падать вниз

Всего в феврале, по подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), россияне купили 128 406 автомобилей. Если смотреть результаты с начала года, то отечественные дилеры смогли реализовать 231 470 машин, что на 1,8% меньше первых двух месяцев 2018-го.

- Ключевой вопрос — в каком направлении пойдет рынок в ближайшие несколько месяцев: обратно к стабильности и росту или в противоположном направлении. — поделился председатель АЕБ Йорг Шрайбер. — В настоящее время перспектива не выглядит слишком обнадеживающей.

Мрачные перспективы обусловлены еще и тем, что на льготные госпрограммы в текущем году выделят довольно урезанный бюджет. По мнению специалистов, этого не достаточно для полноценной поддержки.

ТОП-5 брендов с прошлого месяца не изменился. На вершине рейтинга традиционно расположилась марка LADA, продавшая 27 011 авто (-1%). За ним следует KIA (17 731 машина, 0%), а тройку лидеров замыкает Hyundai (14 260 единиц, +6%). На четвертой и пятой строчке прописались Renault (8499 экземпляров, −25%) и Volkswagen (7346 автомобилей, +4%) соответственно. Больше всех просели продажи коммерческих автомобилей Mercedes-Benz (-76%). А самый космический рост показала продукция компании Geely (+367%).