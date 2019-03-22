Чем лучше всего смазать после зимы дверные петли и другие контактные зоны машины

Очевидный факт — в сегменте автомобильных расходных материалов наибольшим спросом пользуются такие составы, как технические смазки и масла. Неудивительно, что едва ли не каждый год ассортимент этих востребованных продуктов пополняется свежими оригинальными продуктами. Наглядным подтверждением сказанному может служить появление на российском рынке нового поколения технических спреев на основе тефлона, разработанного немецкими химиками.

Речь, в частности, идет о высокоэффективной смазке PTFE High Performance Lube Spray, вышедшей из недр исследовательской лаборатории известной автохимической фирмы Liqui Molу. Новинка универсальна по своему применению, поскольку изначально создавалась для обработки самых разнообразных контактных зон, в которых необходимо применение смазки, выдерживающей не только высокое давление, но и температуры. Как отмечают сами разработчики, данный препарат идеально подходит для превентивного обслуживания дверных петель, шарниров, штанг, поворотных рычагов и т. п.