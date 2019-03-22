Чем лучше всего смазать после зимы дверные петли и другие контактные зоны машины

Традиционно с приходом весны автовладельцы начинают межсезонное обслуживание своих машин. При этом редкая сервисная процедура обходится без использования смазок и масел. Но вот каким препаратам отдать предпочтение, особенно если речь идет о новинках рынка, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Очевидный факт — в сегменте автомобильных расходных материалов наибольшим спросом пользуются такие составы, как технические смазки и масла. Неудивительно, что едва ли не каждый год ассортимент этих востребованных продуктов пополняется свежими оригинальными продуктами. Наглядным подтверждением сказанному может служить появление на российском рынке нового поколения технических спреев на основе тефлона, разработанного немецкими химиками.
Речь, в частности, идет о высокоэффективной смазке PTFE High Performance Lube Spray, вышедшей из недр исследовательской лаборатории известной автохимической фирмы Liqui Molу. Новинка универсальна по своему применению, поскольку изначально создавалась для обработки самых разнообразных контактных зон, в которых необходимо применение смазки, выдерживающей не только высокое давление, но и температуры. Как отмечают сами разработчики, данный препарат идеально подходит для превентивного обслуживания дверных петель, шарниров, штанг, поворотных рычагов и т. п.
В ходе лабораторных исследований, проведенных в Германии, выяснилось, что PTFE High Performance Lube Spray отличают высокая адгезия, позволяющая составу удерживаться длительное время на вертикальных поверхностях, отменная водостойкость, превосходная защита от коррозии, а также широкий температурный диапазон применения. К сказанному стоит добавить, что препарат рассчитан как на самостоятельное, так и профессиональное применение, например, в условиях автосервиса.
А что с трансмиссией?
К слову, в этом сезоне немцы отметились не только в сегменте технических смазок. Например, в рамках программы по расширению ассортимента трансмиссионных масел компания Liqui Moly также анонсировала оригинальный продукт — новую «трансмиссионку» Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) 75W-90. Он представляет собой полностью синтетическое гипоидное масло, обеспечивающего работу агрегатов в жестких условиях эксплуатации, в том числе и при больших температурных колебаниях. По своим рабочим свойствам эта трансмиссионная смазка превышает самые высокие требования, предъявляемые автопроизводителями к маслам данного типа.
Высокие эксплуатационные показатели Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) 75W-90 достигаются за счет того, что в масле используются только особые синтетические компоненты, отличающиеся стойкостью к старению. К тому же, в состав данной «трансмиссионке» входит специальный пакет присадок, обеспечивающий оптимальное сочетание защитных свойств и совместимости с материалами синхронизаторов. Новинка подходит для самых современных механических и раздаточных коробок и редукторов автомобилей BMW, а также других производителей.
Защита для мотора
Кратки обзор «смазывающих» новинок завершает состав из сегмента НС-синтетических моторных масел — Top Tec 6300 0W-20. Это специальное маловязкое масло, соответствующее самым высоким требованиям по эффективности и снижению выбросов, предъявляемых к современным мощным моторам. Об уникальности данной новинки говорит уже тот факт, что она разработано под самые современные требования таких именитых автомобильных брендов, как Jaguar, Land Rover и Mercedes-Benz.
Используемая в Top Tec 6300 0W-20 рецептура, разработанная на основе новейших технологий синтеза, обеспечивает маслу не только высокие защитные свойства, но и превосходные низкотемпературные характеристики. По оценкам экспертов, применение Top Tec 6300 0W-20 гарантирует стабильность масляной пленки и надежную защиту от износа даже при экстремальных нагрузках.