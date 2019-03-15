Европейский авторынок продолжает падение

Европейский рынок в глубоком пике уже шестой месяц подряд. В феврале продажи упали на 0,9% по сравнению с прошлогодними данными (продано 1 148 775 автомобиля). При этом в странах с самым внушительным сбытом, например, в Германии (+2,7%), Франции (+2,1%) и Великобритании (+1,4%) ситуация стала улучшаться.

Самым популярным в Европе за указанное время стал бренд Volkswagen, чьи дилеры передали в руки покупателей 131 144 автомобиля (+4%). Во вторую строчку вписался Peugeot, распродавший 79 206 машин (+0,2%). А тройку лидеров замыкает Renault с показателем в 79 134 единицы (-1,7%).

Стоит напомнить, что в России по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за прошедший месяц купили 128 406 авто. Это даже меньше, чем продал в Европе один только VW. Причем спрос упал на 3,6% впервые за 22 месяца. В первую тройку брендов вошли LADA (27 011 машин, −1%), KIA (17 731 экземпляров, 0%) и Hyundai (14 260 единиц, +6%). Добавим, что европейский лидер VW (7346 автомобилей, +4%) занял пятое место в отечественном рейтинге, Renault (8499 штук, −25%) — четвертое, а Peugeot (306 авто, −33%) вообще скатился в самый хвост.