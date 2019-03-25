В России признали аварийно опасными Toyota GT86

Японский бренд инициировал сервисное мероприятие из-за производственного брака. Он может привести к тому, что сломается клапанная пружина двигателя. После этого мотор ничего хорошего не ждет, такое повреждение грозит разрушением поршневой группы. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, двигатель заклинит на высоких скоростях, а это, в свою очередь, вполне может привести к серьезной аварии.

Понять, кому придется вести свое купе в дилерский сервис, просто: достаточно заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы», где хранится список VIN бракованных машин. При совпадении идентификационного номера с одним из перечня, нужно позвонить ближайшему официальному продавцу и записаться на прием.

Представители бренда в ближайшее время свяжутся с обладателями неисправных авто и сообщат о проблеме. Но эта система оповещения работает только в том случае, если владелец первый. Так что лучше не дожидаться письма, а свериться со списком самостоятельно. Разумеется, все работы и запчасти, связанные с этой проблемой, производитель предоставляет бесплатно.

Напомним, что последний раз в России Toyota объявляла об отзыве своих автомобилей в феврале. Тогда под сервисную акцию попали 802 «Приуса» из-за ошибки в программном обеспечении.