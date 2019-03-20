Что такое гидроудар двигателя машины и как его избежать

Глубины среднестатистической весенней лужи достаточно, чтобы отправить автомобиль на долгий и дорогостоящий ремонт. От гидроудара происходит конструктивная гибель силового агрегата — восстанавливать его бесполезно. Что такое гидроудар и как нужно проезжать лужи, чтобы его избежать — в материале на портале «АвтоВзгляд».
Ничто не останавливает водителей от скоростного преодоления глубоких «озер», что образуются во впадинах дорог каждую весну. Подняв волну брызг, шофер приближает весну в своем сердце. Но невинная забава родом их детства может привести к очень плачевным последствиям — двигатель, нахлебавшись, замрет навсегда. И сделает это со страшным звуком, который потом будет приходить в ночных кошмарах. Чтобы не заплатить за брызги, нужно быть крайне осторожным на весенней дороге.
Для начала немного теории: как известно из школьного курса физики, сжать воду не получится. А теперь перенесем наши знания на дорогу: водитель проезжает лужу, поднимая перед собой стену воды, которая в свою очередь через низкорасположенный воздушный фильтр попадает напрямую в цилиндры. Поршень, который в этот момент по команде педали газа двигается со скоростью 6000 оборотов в минуту, на полном ходу врезается в воду. Которая не сжимается. При обильном «всасывании» жидкости, пространство над поршнем может заполнится настолько, что тому просто некуда будет подниматься, а вся энергия обрушится на шатун.
Удар будет такой силоы, что тряхнет весь автомобиль: ведет головку блока цилиндров, рвется цепь или ремень ГРМ, страдает даже толстенный коленвал.
Если после лужи сильного удара, который ощущается всем телом, не последовало — значит, вам крепко повезло. Заглохший двигатель не всегда означает неминуемый гидроудар и поездку в автосервис «на верхней полке»: дело в том, что чаще всего от воды страдают многочисленные датчики, которыми богат любой современный мотор. Самый любимый «гость» лужи — датчик положения коленвала, отказ которого гарантирует проблемы с запуском двигателя. Прежде чем бить тревога и заказывать «поминальную» по двигателю, нужно немного подождать. Датчик подсохнет, и машина поедет дальше.
Чтобы не терять времени даром, проверьте состояния воздушного фильтра. Если он влажный — это еще не криминал. А вот если в корпусе стоит вода — дело плохо, мотор надо разбирать. Будем откровенны, если лужа превзошла все ваши ожидания (авто с крышей накрыло волной, а мотор немедленно заглох), лучше не экспериментировать.
Даже если в двигатель попало совсем немного воды, поршни и шатуны остались целы, а цепь не порвалась, избыток влаги в агрегате вызовет эмульсию и последующее образование отложений в масле. Лучше и дешевле — перестраховаться и показаться специалисту. В таком случае можно медленно и аккуратно добраться до подъемника своим ходом
Конечно, лучший способ избежать гидроудара — не ездить по воде. Но часто так случается, что единственный допустимый законом путь преграждает огромная лужа, в которой может утонуть даже подготовленный внедорожник )инженерию стоков у нас пока не освоили). Чтобы не сгубить двигатель в водной преграде, следует двигаться по методике джиперов: начинаем движение плавно, гоня перед собой волну, добавляя газ только тогда, когда самое глубокое место осталось позади. Так и только так можно избежать гидроудара и сопутствующих ему ремонтов.
Если же сомнения в последствиях остались, то нужно остановиться и проверить всего два узла: все тот же воздушный фильтр и его корпус на наличие воды. И для полного успокоения, выкрутить одну свечу: если на ней появились капли воды — двигатель все же нахлебался.
Весенняя распутица, тесно связанная с чудовищной влажностью и обилием талого снега, может принести множество бед владельцу транспортного средства. Только постоянное внимание к деталям, а также аккуратность и бережное обращение с «железным конем» позволит пережить весну, которая во многом даже сложнее зимы, без лишних трат. И не спешите переобуваться — заморзки обещают!