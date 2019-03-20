Что такое гидроудар двигателя машины и как его избежать

Ничто не останавливает водителей от скоростного преодоления глубоких «озер», что образуются во впадинах дорог каждую весну. Подняв волну брызг, шофер приближает весну в своем сердце. Но невинная забава родом их детства может привести к очень плачевным последствиям — двигатель, нахлебавшись, замрет навсегда. И сделает это со страшным звуком, который потом будет приходить в ночных кошмарах. Чтобы не заплатить за брызги, нужно быть крайне осторожным на весенней дороге.

Для начала немного теории: как известно из школьного курса физики, сжать воду не получится. А теперь перенесем наши знания на дорогу: водитель проезжает лужу, поднимая перед собой стену воды, которая в свою очередь через низкорасположенный воздушный фильтр попадает напрямую в цилиндры. Поршень, который в этот момент по команде педали газа двигается со скоростью 6000 оборотов в минуту, на полном ходу врезается в воду. Которая не сжимается. При обильном «всасывании» жидкости, пространство над поршнем может заполнится настолько, что тому просто некуда будет подниматься, а вся энергия обрушится на шатун.

Удар будет такой силоы, что тряхнет весь автомобиль: ведет головку блока цилиндров, рвется цепь или ремень ГРМ, страдает даже толстенный коленвал.