Власти устроили водителям хитрую подставу на «выделенках» в выходные дни

С момента организации в Москве первой «выделенки» летом 2009 года прошло почти 10 лет. С тех пор в городе появились платные парковки по почти 400 рублей за час стоянки, камеры, штрафующие за нарушения ПДД висят чуть ли не на каждом городском столбе, а зеленые эвакуаторы исправно доставляют на штрафстоянки машины невольных клиентов.

Однако генерируемого таким образом денежного потока кому-то, видимо, показалось мало и Дептранс под руководством Максима Ликсутова решили стимулировать процесс «дойки» водителей. Чиновники не смогли придумать ничего умнее, как организовать очередную «подставу» для столичных автовладельцев.