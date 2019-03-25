Власти устроили водителям хитрую подставу на «выделенках» в выходные дни

С момента организации в Москве первой «выделенки» летом 2009 года прошло почти 10 лет. С тех пор в городе появились платные парковки по почти 400 рублей за час стоянки, камеры, штрафующие за нарушения ПДД висят чуть ли не на каждом городском столбе, а зеленые эвакуаторы исправно доставляют на штрафстоянки машины невольных клиентов.
Однако генерируемого таким образом денежного потока кому-то, видимо, показалось мало и Дептранс под руководством Максима Ликсутова решили стимулировать процесс «дойки» водителей. Чиновники не смогли придумать ничего умнее, как организовать очередную «подставу» для столичных автовладельцев.
Без каких-либо предупреждений стали пропадать знаки, разрешающие легковушкам в выходные двигаться по полосам, выделенным для общественного транспорта (так называемые скрещенные молоточки). В результате их владельцам начали приходить штрафы заезду по «выделенкам», датированные выходными днями, хотя до самого последнего времени на тех же самых магистралях в субботу и воскресенье по правой полосе можно было беспрепятственно двигаться всем желающим.
Судя по возмущенным сообщениям в соцсетях, теперь 3000 рублей штрафа вы получите за «поездку выходного дня» по выделенным полосам на Ленинском, Нахимовском, Рязанском и Ломоносовском проспектах, на Проспекте Мира (в том числе на дублерах), на Ярославском шоссе, Нижегородской и Минской улицах.