В России продают бракованные кроссоверы Renault Duster

Теперь российские представители бренда приглашают в сервис ни много ни мало, а 19 218 кроссоверов Renault Duster и коммерческих фургонов Dokker с возможной неисправностью, проданных с ноября 2017 года по настоящий момент.

После проверок специалисты марки выяснили, что уплотнительная мембрана в усилителе тормозов может быть размещена неправильно, ссылаясь на производственную ошибку поставщика.

Какими последствиями грозит эта ошибка, не сообщается. Но можно предположить, что в худшем случае дефект способен вызвать потерю эффективности работы тормозов. А это, в свою очередь, чревато серьезной аварийной ситуацией.

Чтобы понять, какое конкретное авто попадает под отзыв, необходимо сравнить VIN с перечнем идентификационных номеров, выложенном в открытом доступе на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы». При совпадении нужно связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Все работы и запчасти, связанные с этой проблемой, производитель предоставляет бесплатно.