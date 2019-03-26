В России продают бракованные кроссоверы Renault Duster

Фото: Renault
Пресс-служба Федерального агентства «Росстандарт» рассказало об очередной сервисной акции, организованной компанией Renault: в январе французы сообщили о неисправных подушках безопасности более, чем в 3500 авто. На этот раз обнаружена проблема в тормозной системе.
Светлана Ермолаева

Теперь российские представители бренда приглашают в сервис ни много ни мало, а 19 218 кроссоверов Renault Duster и коммерческих фургонов Dokker с возможной неисправностью, проданных с ноября 2017 года по настоящий момент.

После проверок специалисты марки выяснили, что уплотнительная мембрана в усилителе тормозов может быть размещена неправильно, ссылаясь на производственную ошибку поставщика.

Какими последствиями грозит эта ошибка, не сообщается. Но можно предположить, что в худшем случае дефект способен вызвать потерю эффективности работы тормозов. А это, в свою очередь, чревато серьезной аварийной ситуацией.

Чтобы понять, какое конкретное авто попадает под отзыв, необходимо сравнить VIN с перечнем идентификационных номеров, выложенном в открытом доступе на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы». При совпадении нужно связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Все работы и запчасти, связанные с этой проблемой, производитель предоставляет бесплатно.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, кроссоверы, vin-номер, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, коммерческий транспорт
26 марта 2019
647