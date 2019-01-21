5 малоизвестных признаков неисправностей тормозной системы автомобиля

Обнаружив, что машина «потеряла» тормоза, любой здравомыслящий водитель немедленно вызовет эвакуатор. А приметив на приборной панели красные индикаторы, сигнализирующие о неисправности тормозной системы, — отправится на СТО. Однако помимо этих явлений, кричащих об имеющихся проблемах, существуют и другие, которые шоферы зачастую игнорируют, рискуя своей и чужими жизнями.
На вопрос, почему тормоза нуждаются в регулярных инспекциях и обслуживании, смогут, наверное, ответить и пешеходы. Любая, даже — казалось бы — самая незначительная неисправность системы многократно повышает риск возникновения аварийной ситуации, а значит не сулит водителю, пассажирам и окружающим ничего хорошего.
СПОЙ МНЕ ПЕСНЮ
Важно не только своевременно менять тормозные колодки с дисками и жидкость, но и постоянно «прислушиваться» к машине, мгновенно реагируя на ее необычное поведение. К примеру, на посторонние звуки при нажатии на педаль тормоза — скрипы, стуки и щелчки, несвойственные антиблокировочной системе (ABS). Они могут намекать как на банальный износ колодок, так и на серьезные проблемы с суппортами, о чем многие водители даже не подозревают.
МЯГКАЯ, КАК ПЕРЫШКО
А как большинство современных шоферов реагирует на «мягкую», проваливающуюся педаль тормоза? «Похоже, пришло время заменить жидкость. Ну, съезжу через пару месяцев на сервис», — говорят они. Да, чаще всего это явление действительно сигнализирует о необходимости обновления «тормозухи». Однако порой таким образом машина предупреждает рулевого о нарушении герметичности системы, что не терпит отлагательств.
НЕЖЕНСКИЕ УСИЛИЯ
Не торопятся на СТО водители и в той ситуации, когда педаль, напротив, становится ощутимо «тяжелее». А ведь это — признак неисправности вакуумного усилителя, значительно облегчающего процесс торможения. Вряд ли приказавшая долго жить система застанет врасплох опытного шофера, не понаслышке знакомого с «Жигулями», «Москвичами» и прочими изделиями советского автопрома. Новичкам же, только привыкающим к дороге, наверняка придется худо.
Нельзя игнорировать вибрации и биения педали тормоза, которые также информируют рулевого о имеющихся неисправностях системы. Как правило, подобными симптомами сопровождается деформация тормозного диска, а с этим лучше не шутить. Другие возможные «диагнозы»: износ или «залипание» колодок, искривление барабана или дефекты тормозных цилиндров. В общем, срочно в сервис!
МЕДОМ НАМАЗАНО?
Еще один повод нанести визит СТО — увод автомобиля в сторону при торможении. Нередко водители списывают этот тревожный сигнал на «сбитый» сход-развал, износ шин или дефекты элементов подвески. А ведь он может сигнализировать и о проблемах с тормозной системой: скажем, о заклинивших направляющих суппортов, закисших цилиндрах, замятии магистралей, деформации шлангов, утечке жидкости и прочих опасных «болячках».