5 малоизвестных признаков неисправностей тормозной системы автомобиля

На вопрос, почему тормоза нуждаются в регулярных инспекциях и обслуживании, смогут, наверное, ответить и пешеходы. Любая, даже — казалось бы — самая незначительная неисправность системы многократно повышает риск возникновения аварийной ситуации, а значит не сулит водителю, пассажирам и окружающим ничего хорошего.

СПОЙ МНЕ ПЕСНЮ

Важно не только своевременно менять тормозные колодки с дисками и жидкость, но и постоянно «прислушиваться» к машине, мгновенно реагируя на ее необычное поведение. К примеру, на посторонние звуки при нажатии на педаль тормоза — скрипы, стуки и щелчки, несвойственные антиблокировочной системе (ABS). Они могут намекать как на банальный износ колодок, так и на серьезные проблемы с суппортами, о чем многие водители даже не подозревают.