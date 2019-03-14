Почему нельзя верить сервисам Auto.ru и Avito по проверке авто на юридическую чистоту

Если раньше покупателям, подыскивающим себе авто в интернете, приходилось верить продавцам на слово, то теперь — вроде как — они могут не беспокоиться за достоверность указанных в объявлении данных: количестве прежних владельцев, «аварийной» истории и юридических моментов. Торговцы указывают в публикации идентификационный номер машины, и сервисы автоматически подгружают информацию, доступную любому желающему.

На первый взгляд, услуга очень удобная. Да вот только пронырливые жулики, зарабатывающие себе на айфоны махинациями с «бэушками», научились «обходить» и ее. Каким образом? Составляя объявления, они указывают VIN-номер другой машины — той же модели, того же цвета, примерно тех же годов выпуска, но менее проблемной. Доверчивые покупатели им слепо верят: мало кому приходит в голову сверить — на всякий пожарный — комбинацию цифр из публикации с табличкой под «лобовухой» или ПТС.