Почему нельзя верить сервисам Auto.ru и Avito по проверке авто на юридическую чистоту

Несколько лет назад на крупнейших онлайн-площадках по продаже подержанных автомобилей появились сервисы, позволяющие потенциальному покупателю получить дополнительную информацию о машине по VIN-номеру, указанному в объявлении. Почему этим службам доверять не стоит, и как реально проверить юридическую чистоту транспортного средства, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Если раньше покупателям, подыскивающим себе авто в интернете, приходилось верить продавцам на слово, то теперь — вроде как — они могут не беспокоиться за достоверность указанных в объявлении данных: количестве прежних владельцев, «аварийной» истории и юридических моментов. Торговцы указывают в публикации идентификационный номер машины, и сервисы автоматически подгружают информацию, доступную любому желающему.
На первый взгляд, услуга очень удобная. Да вот только пронырливые жулики, зарабатывающие себе на айфоны махинациями с «бэушками», научились «обходить» и ее. Каким образом? Составляя объявления, они указывают VIN-номер другой машины — той же модели, того же цвета, примерно тех же годов выпуска, но менее проблемной. Доверчивые покупатели им слепо верят: мало кому приходит в голову сверить — на всякий пожарный — комбинацию цифр из публикации с табличкой под «лобовухой» или ПТС.
AVITO
Что же до самих онлайн-площадок, хвастающихся «прорывными» функциями, то им до достоверности VIN-кодов — как, впрочем, и до своих клиентов — особого дела нет. Так, представители Avito рассказали порталу «АвтоВзгляд», что у них проверки на соответствие указанных идентификационных номеров реальным машинам не предусмотрены.
При этом за услугу сервиса «Автотека» компания без стеснения берет с пользователей 99 рублей за подробную информацию об авто, в том числе за историю страховых ремонтов (данные из Audatex) и ТО. Сведения, бесспорно, любопытные. Но есть ли смысл за них платить, учитывая тот факт, что «Авито» — как мы уже сказали — не сверяет заявленные продавцами VIN-номера с указанными в объявлениях транспортными средствами или их ПТС? Ну, получите вы данные — где гарантия, что они имеют отношение к приглянувшейся вам машине?
«Авто.ру» работает иначе. По словам представителей компании, проверка соответствия идентификационных кодов выставленным на продажу машинам происходит в несколько этапов. А с недавних пор в иных регионах продавцов обязывают указывать еще и госномер транспортного средства, что в некоторой степени защищает кошельки потенциальных покупателей. Тем не менее, объявления с подложными данными на портале встречались.
Фиксированной цены за информацию по вин-номеру из «Автокода» у портала нет. Могут потребовать как 97 рублей, так и 297 — очевидно, все зависит от удачливости покупателя. Бесплатно «Авто.ру» сообщает клиентам лишь о соответствии реальных технических характеристик авто указанным, о наличии юридических ограничений и историю ДТП. А хочешь узнать, перепродавался ли когда-нибудь этот автомобиль через этот сайт ранее, будь добр — внеси рублики. И за что, спрашивается…
Скриншот: www.auto.ru
Скриншот: www.auto.ru
ЮЛА
Пожалуй, единственный более-менее лояльный к своим клиентам онлайн-сервис по продаже подержанных авто — это «Юла». «Мы уже умеем определять, насколько VIN соответствует той модели, которая размещена в объявлении. А в случае несоответствия подобные объявления блокируются», — сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель компании.
Кстати, у «Юлы» функция проверки юридической чистоты авто по VIN-коду совершенно бесплатна. Правда, и толка от нее особого нет. Все те сведения о выставленных на продажу машинах, что подгружаются к объявлениям, находятся в открытом доступе.
Как бы там ни было, а пользоваться сервисами проверки автомобилей на «Авто.ру», «Авито» и прочих интернет-барахолках, бессмысленно в любом случае — и не важно, просят за «сверхсекретную» информацию площадки деньги или нет. И вот почему.
Данные о технических характеристиках автомобиля, количестве владельцев, участии в ДТП, нахождении в розыске и наличии ограничений — в общем, все самые необходимые сведения — можно раздобыть на официальном сайте Госавтоинспеции. Сервис бесплатный, а чтобы им воспользоваться, нужен лишь VIN-номер.
Так что «суперуслуги» упомянутых выше сервисов — не более, чем маркетинговые уловки, имиджевые штрихи. Та информация, за которую они просят деньги, не шибко то и полезна. Посудите сами: зачем покупателю история кузовных ремонтов, если он может прийти на осмотр с толщиномером? Реальный пробег? Сейчас и его проверить — раз плюнуть. Не важно — самостоятельно или с помощью компетентных лиц прямо в ходе знакомства с авто.
А вообще, если вы присматриваете себе подержанный авто, то лучше запрашивайте у продавца фотографии ПТС или требуйте его продемонстрировать при встрече. Ведь только так вы сможете узнаеть о машине порой даже больше, чем хотелось.
В качестве примера вспомним скандальную историю с шоу-дивой Ольгой Бузовой, презентовавшей своей поклоннице проблемный «Мерседес» — узнать подробности можно здесь. Имея на руках лишь VIN-код, нам удалось узнать, что у машины было два владельца. А при взгляде на ПТС их оказалось четверо. Как так?
Да просто последние два предпочли не перерегистрировать авто в ГИБДД, и поэтому в базу они не попали. Но вроде бы проверяющая все и вся «Юла», чей сервис опубликовал объявление о продаже Mercedes-Benz Бузовой, об этом не сказал ни слова. Как, впрочем, и не сообщил о том, что в действительности машина не 2014-го года выпуска, а на два года старше.