Обновленный Skoda Superb готовится к премьере

По некоторым данных, обновленный Skoda Superb готовят к Женевскому автосалону, стартующему пятого марта. Судя по фото, попавшим в распоряжение Motor1, на испытания вышел лифтбэк в версии Sportline. Об этом говорит не только табличка не передних крыльях, но и два патрубка выхлопной системы, а также тонкий интегрированный спойлер на крышке багажника.

Еще одна обновка: автомобиль оснастят полностью светодиодной оптикой, а задние фонари слегка поменяют дизайн. Плюс заводские художники неплохо поработали над бамперами. Но это все, что можно сказать о внешнем виде новинки.

Скорее всего, разработчики модернизируют электронную начинку: авто позаимствует некоторые системы активной безопасности у «Пассата», также обновят информационно-развлекательный комплекс и установят виртуальную приборную панель.