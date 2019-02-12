Обновленный Skoda Superb готовится к премьере

Вполне логично, что вслед за Volkswagen Passat, пришла очередь и чешского собрата пережить обновление. Освежившийся Skoda Superb попал в объективы фотокамер во время дорожных тестов. Минимальное количество камуфляжа на автомобиле говорит о том, что совсем скоро новинка предстанет перед широкой публикой.
По некоторым данных, обновленный Skoda Superb готовят к Женевскому автосалону, стартующему пятого марта. Судя по фото, попавшим в распоряжение Motor1, на испытания вышел лифтбэк в версии Sportline. Об этом говорит не только табличка не передних крыльях, но и два патрубка выхлопной системы, а также тонкий интегрированный спойлер на крышке багажника.
Еще одна обновка: автомобиль оснастят полностью светодиодной оптикой, а задние фонари слегка поменяют дизайн. Плюс заводские художники неплохо поработали над бамперами. Но это все, что можно сказать о внешнем виде новинки.
Скорее всего, разработчики модернизируют электронную начинку: авто позаимствует некоторые системы активной безопасности у «Пассата», также обновят информационно-развлекательный комплекс и установят виртуальную приборную панель.
Кстати, ходят слухи, что Superb станет первой моделью в продуктовой линейке Skoda с гибридной силовой установкой, аналогичной агрегату под капотом Passat GTE: на одной электротяге автомобиль может преодолеть до 55 км пути.
Напомним, что сейчас в России предлагают дорестайлинговый Skoda Superb в кузове лифтбэк и универсал. Модель оснащают 150-сильным мотором 1,4 л, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с роботизированной семидиапазонной DSG. Кроме того, можно выбрать флагмана с 1,8-литровым двигателем мощностью 180 «лошадей» или с агрегатом, развивающим до 220 сил. В топовом варианте модель комплектуют 280-сильным мотором и системой полного привода.