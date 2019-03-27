Наташа или Вася: у продавца с каким именем лучше всего покупать подержанную машину

Фаталисты придерживаются мнения, что имя, данное человеку при рождении, напрямую влияет на его характер, внешность и привычки. Конечно, это убеждение довольно спорно. Однако если изучать сей вопрос в плоскости рынка подержанных автомобилей, то кое-какие закономерности отследить таки можно.

Сразу оговоримся, что всерьез воспринимать взаимосвязь имен с состоянием авто не стоит: все, о чем мы будем говорить дальше — не более, чем повод лишний раз улыбнуться.

СОСТОЯНИЕ КУЗОВА

Статистика гласит, что наиболее аккуратными водителями мужского пола являются Марат (у 43% носителей этого имени авто почти безупречны с точки зрения состояния кузова), Геннадий (41%), Анатолий (41%), Руслан (37%) и Виктор (37%). Что же до женщин, то «дамский» ТОП-5 выглядит следующим образом: Наталья (37%), Лариса (35%), Любовь (34%), Елена (34%) и Галина (33%).