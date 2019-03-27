Наташа или Вася: у продавца с каким именем лучше всего покупать подержанную машину

Фото: www.marinerfinance.com
Выбирая для себя подержанный автомобиль, имеет смысл заострять внимание не только на состоянии транспортного средства, его технических характеристиках, истории «жизни», цвете кузова и стоимости обслуживания, но и на… имени продавца! Кто, согласно любопытной статистике, владеет самыми беспроблемными и ухоженными машинами, читайте в материале портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Фаталисты придерживаются мнения, что имя, данное человеку при рождении, напрямую влияет на его характер, внешность и привычки. Конечно, это убеждение довольно спорно. Однако если изучать сей вопрос в плоскости рынка подержанных автомобилей, то кое-какие закономерности отследить таки можно.

Сразу оговоримся, что всерьез воспринимать взаимосвязь имен с состоянием авто не стоит: все, о чем мы будем говорить дальше — не более, чем повод лишний раз улыбнуться.

СОСТОЯНИЕ КУЗОВА

Статистика гласит, что наиболее аккуратными водителями мужского пола являются Марат (у 43% носителей этого имени авто почти безупречны с точки зрения состояния кузова), Геннадий (41%), Анатолий (41%), Руслан (37%) и Виктор (37%). Что же до женщин, то «дамский» ТОП-5 выглядит следующим образом: Наталья (37%), Лариса (35%), Любовь (34%), Елена (34%) и Галина (33%).

Фото: plus.google.com

СОСТОЯНИЕ САЛОНА

Любопытно, что Мараты в большинстве своем бережливо относятся не только к кузовам своих машин, но и к салонам (90%). Помимо них, в полном порядке содержат внутреннее убранство Эдуарды (86%), Василии (86%), Кириллы (84%) и Геннадии (83%). Среди представительниц «нежного» пола чистюлями признаны Виктории (86%), Оксаны (85%), Натальи (84%), Марии (84%) и Ларисы (83%).

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Наконец, самый интересный раздел статистики — рейтинг имен по техническому состоянию транспортного средства. Не сомневайтесь в исправности приглянувшейся машины, если ее выставил на продажу Юрий (88%), Станислав (88%), Виталий (88%), Василий (87%) или Эдуард (87%). Если говорить о дамах, то наиболее ответственно относятся к обслуживанию автомобилей Анны (90%), Виктории (88%), Оксаны (88%), Натальи (88%) и Людмилы (87%).

… Остается лишь добавить, что составляя «именную» статистику, аналитики CarPrice просмотрели более 50 000 объявлений, обнародованных в период с февраля 2018 года по март 2019-го. Учитывались лишь те публикации, в которых говорилось об автомобилях с единственным владельцем по ПТС. Еще одно условие — не менее 100 предложений от собственников с тем или иным именем.

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27 марта 2019
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