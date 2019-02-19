Субкомпактный Citroёn Ami One представлен официально

В этом году компания Citroёn празднует свое столетие. И дабы отметить столь значимое событие, французы решили выпустить две концептуальные модели, одна из которых — субкомпактный электрокар Ami One, не требущий водительского удостоверения.
Крошечный автомобильчик, длина которого всего 2,5 метра, а ширина — 1,5 м, по кругу «защищен» накладками Airbump — теми же, что «носит» серийный кроссовер C5 Aircross. Концепт-кар с крупными 18-дюймовыми колесами весит 425 кг, а его диаметр разворота составляет восемь метров.
В салоне машинки — две «табуретки», две багажные полки, тканевая сдвижная крыша и проектор, занявший место классической приборки. И нельзя не обратить внимание на джойстик, расположенный справа от рулевого колеса. На него «завязаны» кнопка запуска двигателя, клаксон, селектор коробки передач и аудиосистема.
Подробностей о силовом агрегате Citroёn Ami One французы пока не раскрывают. Известно лишь, что максимальная дальность хода электрокара равна примерно 100 километрам, а на подзарядку батареи уходит не больше двух часов. Предельная скорость машины — 45 км/ч, она подпадает под «легкие квадрициклы», и ей можно управлять уже с 16 лет.
Citroёn Ami One постоянно подключен к Сети, а вместо традиционных ключей и брелоков используются смартфоны и QR-коды. Вообще, по задумке французов, этот электрокар можно будет брать на кратко- или долгосрочную аренду от 5 минут до 5 лет. Если пользователь захочет одолжить авто на длительное время, то в ежемесячный платеж войдут замена батареи, техобслуживание и парковка.
Мировая премьера Citroёn Ami One состоится на грядущем автосалоне в Женеве. А вот когда концептуальный электромобиль пойдет в серию, сказать пока сложно. Особенно учитывая тот факт, что многие шоу-кары так и остаются шоу-карами, не получая логических продолжений.