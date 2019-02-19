Субкомпактный Citroёn Ami One представлен официально

Подробностей о силовом агрегате Citroёn Ami One французы пока не раскрывают. Известно лишь, что максимальная дальность хода электрокара равна примерно 100 километрам, а на подзарядку батареи уходит не больше двух часов. Предельная скорость машины — 45 км/ч, она подпадает под «легкие квадрициклы», и ей можно управлять уже с 16 лет.

Citroёn Ami One постоянно подключен к Сети, а вместо традиционных ключей и брелоков используются смартфоны и QR-коды. Вообще, по задумке французов, этот электрокар можно будет брать на кратко- или долгосрочную аренду от 5 минут до 5 лет. Если пользователь захочет одолжить авто на длительное время, то в ежемесячный платеж войдут замена батареи, техобслуживание и парковка.

Мировая премьера Citroёn Ami One состоится на грядущем автосалоне в Женеве. А вот когда концептуальный электромобиль пойдет в серию, сказать пока сложно. Особенно учитывая тот факт, что многие шоу-кары так и остаются шоу-карами, не получая логических продолжений.