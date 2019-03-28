Как китайский Geely спас немецкий smart

Как сообщила пресс-служба Daimler, сегодня Geely Holding приобрел 50% активов бренда. Так что городские малютки не закочат свою историю, но некоторые изменения все же произойдут.

В первую очередь, сборка автомобилей smart в 2022 году переедет на совместное предприятие в Китае. Тогда же будут представлены модели нового поколения. А пока машины продолжат производить на двух заводах: во Франции и Словении.

Как уже сообщалось ранее, все автомобили немецкой марки при смене генерации избавятся от классических двигателей внутреннего сгорания, полностью перейдя на электромоторы. Такие авто будут предназначены для потребителей Европы и Китая.

Стоит напомнить, что бренд smart не первый, чьи активы пришлись по вкусу Geely. Еще в 2009 году китайцы выкупили 100% акций австралийской компании, производящей АКП, через год холдинг выкупил Volvo Cars у «Форда», а еще через два приобрел London Taxi Company у британцев. И это лишь фрагмент из списка приобретений.