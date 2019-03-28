Как обезопасить себя от поломок машины в теплое время года

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

С приходом весны в первую очередь имеет смысл заглянуть под капот автомобиля: измерить уровень заряда аккумуляторной батареи, проверить состояние контактов, а также убедиться в отсутствии на свечах зажигания копоти, налета или признаков окисления. Особенно важен этот пункт для тех, кто привык «консервировать» машину на зиму, пересаживаясь на общественный транспорт.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА

Следующий шаг — инспекция системы охлаждения двигателя, которой под жарким летним солнцем приходится работать в усиленном режиме. Как чувствуют себя приводной ремень, патрубки и шланги? Нет ли видимых подтеков моторного масла, просочившегося в систему, или антифриза? А радиатор, не нуждается ли он в промывке…? Ответив на все эти вопросы, переходите к проверке тормозных механизмов.