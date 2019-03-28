Как обезопасить себя от поломок машины в теплое время года

Ни для кого не секрет, что в морозное время года узлы и агрегаты автомобилей подвергаются повышенным нагрузкам. И потому по весне водителям настоятельно рекомендуется проводить тщательную проверку, а заодно и подготовку своей «ласточки» к теплому сезону. На что обратить внимание, «снаряжая» машину в летнее «путешествие», напомнит портал «АвтоВзгляд».
С приходом весны в первую очередь имеет смысл заглянуть под капот автомобиля: измерить уровень заряда аккумуляторной батареи, проверить состояние контактов, а также убедиться в отсутствии на свечах зажигания копоти, налета или признаков окисления. Особенно важен этот пункт для тех, кто привык «консервировать» машину на зиму, пересаживаясь на общественный транспорт.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА
Следующий шаг — инспекция системы охлаждения двигателя, которой под жарким летним солнцем приходится работать в усиленном режиме. Как чувствуют себя приводной ремень, патрубки и шланги? Нет ли видимых подтеков моторного масла, просочившегося в систему, или антифриза? А радиатор, не нуждается ли он в промывке…? Ответив на все эти вопросы, переходите к проверке тормозных механизмов.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Исправная тормозная система — залог вашей безопасности, а посему ей стоит уделить особое внимание в ходе весенней инспекции. Перепады температур и влажности, а также обилие реагентов на дорогах могут за зимний сезон привести в непригодность тормозные шланги, трубки и даже колодки с дисками. Кроме того, не забудьте измерить уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости ее долить.
КУЗОВ
Подготавливая автомобиль к теплому сезону, пристально осмотрите кузов транспортного средства на предмет образования новых повреждений лакокрасочного покрытия. Вдвойне внимательно — в районах порогов и колесных арок. Чем раньше вы обнаружите дефекты, тем выше шансы предотвратить дальнейшее развития коррозии, спровоцированной все теми же пресловутыми реагентами.
Не лишним будет провести профилактическую диагностику подвески — и особенно ее резиновых элементов. Зимой ходовой части приходится несладко: антиогололедные соли снижают ее упругость, коварные температуры провоцируют растрескивание резины, а «колючие» сугробы — повреждают некоторые элементы.
МОТОРНОЕ МАСЛО
Если вы меняли моторное масло в последний раз в прошлом году, имеет смысл с приходом теплых деньков обновить и смазку двигателя, желательно на более вязкую. Как зачем? Во-первых, зимой в «багровых» пробках и при длительных прогревах моточасы — то есть, время работы силового агрегата — «наматываются» быстрее, чем летом. Во-вторых, в морозное время года с холодных или остывающих деталей установки в картер стекает конденсат.
ЛЕТНИЕ ШИНЫ
Далее — проверьте жизнеспособность осветительных приборов, щеток стеклоочистителя и салонного фильтра. И наконец, проинспектируйте комплект летних шин: измерьте глубину протектора, внимательно осмотрите поверхность. Убедитесь в том, что еще как минимум сезон покрышки прослужит вам верой и правдой. На шиномонтаж же не торопитесь — пока ночная температура не «устаканится» в плюсовом диапазоне, менять колеса не следует.