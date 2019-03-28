Названы самые продаваемые универсалы в России

Фото: LADA
Как выяснилось, практичные универсалы становятся все популярнее в России: в прошлом году авто в таком кузове выбрали 126 200 покупателей, подняв объемы сразу на 66% по сравнению с данными 2017 года. Правда, до седанов им все же пока далеко, чьи продажи перевалили за полмиллиона. Какие «сараи» были самыми продаваемыми на рынке?
Светлана Ермолаева

Лидером рейтинга остается бессменный LADA Largus. «Россиянин» разошелся тиражом в 44 100 экземпляров. Видимо, именно привлекательный ценник помог увеличить его долю на 31%. Напомним, что модель комплектуют двумя моторами — на выбор: 1,6-литровым мощностью 87 л. с. и 106-сильным того же объема. Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой «механикой». Прайc на авто стартует от 590 900 рублей, в модификации Cross «Ларгус» обойдется уже в 740 900.

На второй строчке прописался еще один волжский продукт — LADA Vesta. Универсалы этого семейства (SW и SW Cross) пришлись по вкусу 43 300 покупателям и подняли продажи ни много ни мало, а в 7,8 раза. Замыкает первую тройку LADA Kalina с показателем в 11 600 единиц (-30%). Кстати, в прошлом году модель обновилась и потерла имя: теперь такой «сарай» поменял внешность и пополнил семейство Granta.

Четвертым пунктом идет KIA Ceed SW (8500 авто, +21%), ставший по совместительству самой популярно иномаркой в этом хит-параде, а пятым — Ford Focus (4600 машин, −2%). За ним следует как раз LADA Granta (3600 автомобилей), перелицованная «Калина» по сути.

Остальные позиции в ТОП-10, составленном специалистами «Автостата», занимают по порядку: Renault Dokker (1900 единиц, рост в 33 раза), почему-то Peugeot 3008 (1300 экземпляров, +32%), позиционирующийся все-таки как кроссовер, Volkswagen Caddy (1200 автомобилей, +34%) и Subaru Outback (1200 штук, +4%).

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28 марта 2019
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