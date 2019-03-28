Названы самые продаваемые универсалы в России

Лидером рейтинга остается бессменный LADA Largus. «Россиянин» разошелся тиражом в 44 100 экземпляров. Видимо, именно привлекательный ценник помог увеличить его долю на 31%. Напомним, что модель комплектуют двумя моторами — на выбор: 1,6-литровым мощностью 87 л. с. и 106-сильным того же объема. Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой «механикой». Прайc на авто стартует от 590 900 рублей, в модификации Cross «Ларгус» обойдется уже в 740 900.

На второй строчке прописался еще один волжский продукт — LADA Vesta. Универсалы этого семейства (SW и SW Cross) пришлись по вкусу 43 300 покупателям и подняли продажи ни много ни мало, а в 7,8 раза. Замыкает первую тройку LADA Kalina с показателем в 11 600 единиц (-30%). Кстати, в прошлом году модель обновилась и потерла имя: теперь такой «сарай» поменял внешность и пополнил семейство Granta.

Четвертым пунктом идет KIA Ceed SW (8500 авто, +21%), ставший по совместительству самой популярно иномаркой в этом хит-параде, а пятым — Ford Focus (4600 машин, −2%). За ним следует как раз LADA Granta (3600 автомобилей), перелицованная «Калина» по сути.

Остальные позиции в ТОП-10, составленном специалистами «Автостата», занимают по порядку: Renault Dokker (1900 единиц, рост в 33 раза), почему-то Peugeot 3008 (1300 экземпляров, +32%), позиционирующийся все-таки как кроссовер, Volkswagen Caddy (1200 автомобилей, +34%) и Subaru Outback (1200 штук, +4%).