В Россию возвращается Peugeot 508

Новый седан Peugeot 508 дебютировал около года назад на Женевском автосалоне: как писал портал «АвтоВзгляд», вместе с генерацией модель сменила и тип кузова, превратившись в стильный лифтбэк. А уже через несколько месяцев «француз» покинул российский рынок с целью вернуться новым и посвежевшим.

Благодаря ОТТС, уже сейчас можно кое-что узнать о технической начинке модели, хотя о сроках запуска точной информации еще нет. Новинку вооружат парой моторов: 1,6-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 149 л. с., работающей в паре с шестиступенчатым «автоматом», и 177-сильным дизелем объемом 2 л, выступающим с восьмидиапазонной АКП.