Почему дизельные легковые авто в России не любят

Наиболее популярные автомобили, оснащенные дизельными моторами, оказались «японцами»: на долю Toyota пришлось 17,7% или 387 800 легковушек. Вторую строчку занимает продукция Mitsubishi: ее машин зарегистрировано на территории РФ приблизительно 195 500 единиц. Тройку лидеров замыкает Volkswagen с показателем в 183 400 экземпляров.

На четвертой позиции разместились дизельные BMW: их числится 180 100 штук. Чуть меньше у россиян машин на солярке марки Nissan — 144 500 авто. Далее по порядку в ТОП-10 разместились: Land Rover в количестве 133 200 штук, Mercedes-Benz (127 500 автомобилей), SsangYong (114 700 машин), KIA (95 100 авто) и Hyundai (90 400 единиц).

Стоит отметить, что главное преимущество т/с на дизеле — экономичность и высокие тяговые характеристики. В то же время в Европе отказываются от таких моторов из-за экологических соображений: не будет их у Mitsubishi и Suzuki, Porsche вообще собирается полностью перейти на электричество. Зато Skoda остается верна дизелям, впрочем, как и компания BMW, которая считает свои агрегаты на тяжелом топливе одними из лучших в мире.