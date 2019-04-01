Как правильно торговаться, покупая подержанный автомобиль

ЗАДНИМ ХОДОМ МНОГО ЕЗДИЛ

Чуть ли не у каждого второго автомобиля, выставленного на продажу, скручен пробег, и с этим ничего не поделаешь, таков залог успешной продажи «подуставшей» машины. Не верьте продавцам на слово: внимательно осматривайте поверхность педалей, рулевого колеса, сидений, подлокотников — они расскажут о реальном километраже куда больше, чем торговец.

А почувствуете неладное — торгуйтесь! И помните: раз продавец «нахимичил» с пробегом, значит и за что-то другое можно будет зацепиться, дабы сбить цену машины. К примеру, за отсутствие действующей диагностической карты.

НИКТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ, ГОВОРИТЕ?

Встречаются на вторичном рынке и авто без пройденного техосмотра — обычно вторые, третьи или десятые машины в семье. Отсутствие диагностической карты — тоже повод для торга. Мало ли, ее нет не потому, что транспортом никто не пользуется, а из-за каких-либо серьезных технических дефектов. Кстати, загляните и в сервисную книжку — наверняка и моторное масло с колодками давно не менялись. За это тоже можно попросить скидку — на будущий сервис, так сказать.