Как правильно торговаться, покупая подержанный автомобиль

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На вторичный автомобильный рынок идут, как правило, не от хорошей жизни: новенькая машина для многих наших сограждан — роскошь непозволительная. Приобретение «бэушки» — это в любом случае экономия кровно нажитых. И особенно, если покупатель умеет правильно торговаться. Маленькие хитрости, которые помогут уберечь кошелек тем, кто подыскивает себе подержанное авто — в материале портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

И БИТ, И КРАШЕН

Многие водители пропускают объявления о продаже автомобилей, побывавших в ДТП, напрочь забывая о том, что авария аварии рознь. Да, по возможности лучше обходить стороной машины, пережившие лобовые столкновения или опрокидывания — слишком много средств потратите на полноценный ремонт. Что же до мелких происшествий — зацепили бампером бордюр, «догнали» кого-то в пробке или притерли забор — то они, напротив, играют покупателю на руку.

Окрашенные кузовные детали — это всегда повод поторговаться. Правда, на большую скидку в таком случае рассчитывать не приходится, ведь тот же «освеженный» бампер никак не влияет на ездовые характеристики автомобиля. Но, как говорится, попытка — не пытка.

ЗАДНИМ ХОДОМ МНОГО ЕЗДИЛ

Чуть ли не у каждого второго автомобиля, выставленного на продажу, скручен пробег, и с этим ничего не поделаешь, таков залог успешной продажи «подуставшей» машины. Не верьте продавцам на слово: внимательно осматривайте поверхность педалей, рулевого колеса, сидений, подлокотников — они расскажут о реальном километраже куда больше, чем торговец.

А почувствуете неладное — торгуйтесь! И помните: раз продавец «нахимичил» с пробегом, значит и за что-то другое можно будет зацепиться, дабы сбить цену машины. К примеру, за отсутствие действующей диагностической карты.

НИКТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ, ГОВОРИТЕ?

Встречаются на вторичном рынке и авто без пройденного техосмотра — обычно вторые, третьи или десятые машины в семье. Отсутствие диагностической карты — тоже повод для торга. Мало ли, ее нет не потому, что транспортом никто не пользуется, а из-за каких-либо серьезных технических дефектов. Кстати, загляните и в сервисную книжку — наверняка и моторное масло с колодками давно не менялись. За это тоже можно попросить скидку — на будущий сервис, так сказать.

ВРЕМЯ ИЛИ ДЕНЬГИ

В некоторых случаях выручает сиюсекундная покупка — когда покупатель приезжает на осмотр приглянувшегося автомобиля с чемоданчиком наличных денег. Чем хорош этот метод? Если машина, скажем, стоит 550 000 рублей, то ее можно выпросить за 500 000 — «это все, что у меня с собой есть, но зато беру прямо здесь и сейчас». Многие продавцы — особенно те, кому деньги нужны срочно — соглашаются на сделку.

ТРИ ПИШЕМ, ДВА В УМЕ

Разумные торговцы закладывают в цену «бэушки» некую сумму для отступления, для торга. Допустим, реально надеются выручить с продажи машины 500 000 рублей, а указывают 550 000. К этой же уловке может спокойно прибегнуть покупатель: хотите приобрести автомобиль за 500 000 рублей — смело предлагайте 450 000 и постепенно повышайте. В итоге сойдетесь на сумме, которая устроит обоих.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Наконец, перед встречей с продавцом пробегитесь по форумам — почитайте, на что жалуются владельцы той модели, на которую вы положили глаз. К примеру, рассматриваете «третий» Ford Focus. Известные «болячки» этой машины — стук рулевой рейки и подтекание сальника правой полуоси. Уточните у нынешнего владельца, устранил ли он эти проблемы, а если нет — сбивайте цену. Вероятность того, что вы с ними действительно столкнетесь, очень высока.

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1 апреля 2019
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