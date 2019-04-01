Как правильно торговаться, покупая подержанный автомобиль

И БИТ, И КРАШЕН
Многие водители пропускают объявления о продаже автомобилей, побывавших в ДТП, напрочь забывая о том, что авария аварии рознь. Да, по возможности лучше обходить стороной машины, пережившие лобовые столкновения или опрокидывания — слишком много средств потратите на полноценный ремонт. Что же до мелких происшествий — зацепили бампером бордюр, «догнали» кого-то в пробке или притерли забор — то они, напротив, играют покупателю на руку.
Окрашенные кузовные детали — это всегда повод поторговаться. Правда, на большую скидку в таком случае рассчитывать не приходится, ведь тот же «освеженный» бампер никак не влияет на ездовые характеристики автомобиля. Но, как говорится, попытка — не пытка.