Когда новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Новый Toyota RAV4 «переехал» на модульную платформу TNGA K, уже знакомую нам по модели Camry. Колесная база кроссовера увеличилась на 30 мм, однако сам кузов стал на 5 мм короче. Интересно, что сменивший поколение SUV обзавелся «умной» системой полного привода, передающей до 50% мощности на заднюю ось, а также распределяющей ее между колесами.

В нашу страну новый «Рафик» будет поставляться в единственной модификации с двухлитровым бензиновым двигателем, сопряженным с восьмискоростной автоматической коробкой передач. Дизельный мотор в линейку отныне не входит, а гибридная установка ориентирована исключительно на европейский авторынок — у нас «зеленые» агрегаты, судя по статистике, не жалуют.

Точную дату начала продаж свежего Toyota RAV4 представители компании пока не раскрывают. Однако уже известно, что на конвейер петербургского завода кроссовер встанет до конца нынешнего года, о чем сообщает агентство «Автостат». Конкретные сроки запуска новинки, а также полную информацию о комплектациях машины для России пресс-служба марки расскажет позже.